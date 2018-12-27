العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلسي الوزراء والشؤون الأمنية والسياسية

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وشملت الأوامر إعفاءَ الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية في بريطانيا. كما تم اعفاء وزير الخارجية عادل الجبير وتعيين إبراهيم العساف بدلا منه. كما تم تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم. وشمل التغيير كذلك عدداً من الوزراء والأمراء.