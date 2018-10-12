القس الأمريكي ومنبج.. ومصير خاشقجي

تعرب الرياض في تصريح نادر عن ثقتها بقدرة فريق العمل المشترك السعودي التركي على الوقوف على ملابسات قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في موازاة حديث أمريكي عن قرب التوصل لفهم الملابسات.

وإلى جانب ذلك، تعلن محكمة إزمير التركية عن إخلاء سبيل القس الأمريكي آندرو برونسون ورفع الإقامة الجبرية عنه عازية قرارها إلى انتهاء الفترة التي قضاها في الاحتجاز. وفيما يرى البعض في ذلك خطوة نحو عودة التقارب التركي الأمريكي، يهدد الرئيس رجب طيب أردوغان بدخول قوات بلاده مدينة منبج في شمال سوريا، ما لم يتم الالتزام بالوعود. فما مدى تأثر قضية خاشقجي بالتحديات الراهنة في العلاقات التركية الأمريكية السعودية؟ وكيف ستؤثر على مستقبل التحقيقات في هذه القضية والمواقف السياسية منها؟