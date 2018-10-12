 
مباشر

القس الأمريكي ومنبج.. ومصير خاشقجي

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx3d

تعرب الرياض في تصريح نادر عن ثقتها بقدرة فريق العمل المشترك السعودي التركي على الوقوف على ملابسات قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في موازاة حديث أمريكي عن قرب التوصل لفهم الملابسات.

وإلى جانب ذلك، تعلن محكمة إزمير التركية عن إخلاء سبيل القس الأمريكي آندرو برونسون ورفع الإقامة الجبرية عنه عازية قرارها إلى انتهاء الفترة التي قضاها في الاحتجاز. وفيما يرى البعض في ذلك خطوة نحو عودة التقارب التركي الأمريكي، يهدد الرئيس رجب طيب أردوغان بدخول قوات بلاده مدينة منبج في شمال سوريا، ما لم يتم الالتزام بالوعود. فما مدى تأثر قضية خاشقجي بالتحديات الراهنة في العلاقات التركية الأمريكية السعودية؟ وكيف ستؤثر على مستقبل التحقيقات في هذه القضية والمواقف السياسية منها؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا