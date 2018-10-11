خاشقجي.. تصعيد دولي فهل بدأ التسارع؟

أمنيا وسياسيا تأخذ قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في التسارع على ما يستشف من التطورات الأخيرة.

ففي خضم مضاربات إعلامية متواصلة، تعلن الرئاسة التركية عن قبولها اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق، فيما يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب التوصل لفهم الملابسات، وذلك في موازاة حراك في مجلس الشيوخ لتفعيل قانون ماغنيتسكي لفرض عقوبات على الرياض. ووسط صمت سعودي، يتحدث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن حملة شرسة ضد المملكة ويحذر من مغبة أي استهداف سياسي لها وإلى جانبه يصطف نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان في سخريته من الروايات المتداولة حتى الآن.. فكيف ستتفاعل قضية خاشقجي في ظل هذه التطورات؟ هل اقترب لغز الاختفاء من الحل فعلا كما يقول ترامب؟ وما هي السيناريوهات الممكنة في ضوء المعلومات المتوفرة حتى الآن؟