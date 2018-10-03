تيريزا ماي تطرح تصورها لما بعد البريكسيت
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كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن الطريقة التي ستنتهجها حكومتها في التعامل مع المهاجرين الأوروبيين في بلادها بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم.
مشددة على أن المعيار الذي سيعتمد لدخولهم هو الكفاءة المهنية والعلمية، وليس البلد الذي ينتمون إليه. جاء ذلك في كلمة ألقتها ماي خلال انعقاد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين.. تقرير مراسلنا حسن زيتوني.
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