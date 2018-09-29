ليبيا.. جهود روسية لحل الأزمة

قال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الليبية ناصر شغلان، إن ليبيا تأمل في أن تلعب روسيا دورا مهما لحل الأزمة، وتطبيع الأوضاع، وذلك نظرا إلى خبرتها وعلاقاتها التاريخية بليبيا.

وأضاف شغلان في مقابلة مع قناة "RT" إن العلاقات الروسية الليبية قديمة جدا وطرابلس تنتظر من موسكو أن تلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، كذلك تعول على مساعدة من روسيا إلى جانب الدول الأخرى في مسألة نزع السلاح.

وقال وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو إنه بحث مع المسؤولين الروس سبل تفعيل التعاون الاقتصادي بين روسيا وليبيا.

وأكد شغلان أن روسيا وليبيا وقعتا مذكرة اتفاق بالأحرف الأولى حـول تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كذلك توصل شغلان إلى اتفاق مع المسؤولين الروس على التعاون في قطاع سكك الحديد نظرا لأن النقل وربط المدن الليبية بسكك حديد سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الليبي، وذلك بالإضافة إلى المطارات والموانئ.

المصدر: RT