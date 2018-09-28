مقتل 7 فلسطينيين برصاص إسرائيلي بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 7، بينهم طفلان وإصابة أكثر من 300 برصاص إسرائيلي شرقي قطاع غزة.

ووفقا للوزارة فإن القتلى هم الطفل محمد نايف الحوم (14 عاما) وإياد الشاعر (20 عاما) ومحمد وليد مصطفى هنية (23 عاما)، ومحمد بسام شخصة (25 عاما) ومحمد علي انشاصي 18 عاما وجميعهم من سكان مدينة غزة فيما قتل السادس في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو الطفل كامل بربخ (12 عاما).