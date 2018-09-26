ترامب يدعو لدعم جهود واشنطن لتغيير سلوك إيران وماكرون يؤكد التزام طهران بتعهداتها

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم جهود واشنطن لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية، مؤكدا في كلمة بمجلس الأمن الدولي ضرورة تغيير طهران لسلوكها.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون التزام إيران بتعهداتها رغم العقوبات الأمريكية، في حين شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي يهدد جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما نفى لافروف التهم الغربية لموسكو باستخدام السلاح الكيماوي في سالزبوي واعتبرها تضليلا، بدوره اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن لكل دولة الحقَ في إقامة علاقات اقتصادية مع إيران، مشددا على رفض اتهام ترامب لبكين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.