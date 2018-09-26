الاتفاق النووي.. عزلة طهران أو واشنطن؟

بمفرده على الساحة الدولية وأمام زعماء العالم بقي يهاجم ويندد بالاتفاق النووي الايراني... دونالد ترامب الرئيس الاميركي فقد الحلفاء في هذا المسار

حيث وجد ترامب نفسه الوحيد الذي يهاجم ايران فيما اتت كلمات فرنسا وبريطانيا وروسيا ودول أخرى لتؤكد التزام طهران بالاتفاق الدولي الموقع معها وضرورة الالتزام به من قبل كافة الاطراف .. هل بات ترامب في عزلة اذا يحارب وحيدا طهران؟