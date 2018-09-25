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تسليم إس-300 لسوريا.. تبعات سياسية وعسكرية

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استلام الجيش السوري صواريخَ أس ثلاثمئة ، والإجراءت الروسية المرافقة والتي تهدف الى تعزيز سيطرة سوريا على أجوائها بما فيها نظامُ التحكم الآلي المتطور وأجهزة التشويش الكهرومغناطيسي، هل ستمنع هذه الإجراءات الخطر المحدق بالعسكريين الروس في سوريا. وهل ستغير قواعد الاشتباك في السماء السورية وتحدُ من خروقات الطيران الأجنبي.. ماهو مستقبل العلاقات الروسية الاسرائيلية بعد كارثة إسقاط الطائرة والخطوات الجوابية الروسية؟ وماهو تأثير هذه الخطوات على نشاط بقية الأطراف الفاعلة في سوريا؟

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