أنقرة: ننسق مع موسكو لإقامة منطقة منزوعة السلاح بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية اتفاق أنقرة وموسكو على حدود المنطقة المنزوعة السلاح المقرر إقامتها في إدلب السورية، خلال اجتماعات مع مسؤولين روس.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله إنه سيجتمع في نيويورك مع نظيريه الروسي والإيراني لبحث الوضع في سوريا، وذلك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلادَه تنسق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وإخراجِ المجموعاتِ الإرهابية منها.