واشنطن تفرض مزيدا من الرسوم على بكين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على الصادرات الصينية تصل قيمتها إلى مئتي مليار دولار وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وتأتي هذه الإجراءات عقب لقاء عقده ترامب مع وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين، وأضافت وسائل الإعلام أن الوزيرين طالبا تأجيل فرض الرسوم وبإعطاء فرصة للمحادثات الجارية، من جانبه رفضت وزارة الخارجية الصينية الأجراء الأمريكي وتعهدت بالرد بالمثل.