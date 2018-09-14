موسكو: سنفتح ممرات إنسانية في إدلب
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هاكو ماس في برلين، أكد حرص موسكو على حماية المدنيين في إدلب .
أشار لافروف إلى أعتزام موسكو فتح ممرات إنسانية في إدلب وأن التعامل معها سيكون مغايرا لما انتهجه التحالف الدولي في الموصل والرقة، من جانبه حذر ماس من سقوط أعداد كبيرة من المدنيين جراء أي هجوم واسع على إدلب. من برلين موفدنا مكسيم الطوري والتفاصيل
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