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سحاب... تتصدر معرض دمشق الدولي

أخبار العالم العربي

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حقق الجناح السوري بقطاعيه العام والخاص حضورا بارزا تم فيه عرض أول طائرة مخصصة للتدريب الأولي والرياضة تحمل اسم "سحاب" قام بتصميمها وصناعتها مهندسون سوريون.

تستمر فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الستين لهذا العام حيث حقق الجناح السوري بقطاعيه العام والخاص حضورا بارزا تم فيه عرض أول طائرة مخصصة للتدريب الأولي والرياضة تحمل اسم "سحاب" قام بتصميمها وصناعتها مهندسون سوريون.

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