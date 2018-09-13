الطاقة.. سجال روسي أمريكي

ملفا الطاقة والسيل الشمالي شكلا محور مباحثات وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره الأمريكي ريك بيري في موسكو.

الإشارات كما هي العادة في كل لقاء اميركي روسي كانت متناقضة، من جهة يؤكد الوزير الامريكي فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، ومن جهة ثانية يشيد بالدور الروسي في الحفاظ على استقرار سوق النفط.

ما هي أفق التعاون الروسي الأمريكي في هذا القطاع في ظل السياسة الأمريكية الحالية؟ كيف ستنعكس عقوبات واشنطن؟ وما هي أوراق موسكو في سعيها للتحكم في تقلبات الأسواق؟