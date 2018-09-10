الحوثيون يهددون بالرد على إغلاق المنافذ.

تَوعد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام بالرد على إغلاق التّحالف العربي لمنافذِ اليمن البرية والبحرية والجوية..

وأَكد أن الأمم المتحدة فشلت في استصدار التراخيص اللازمة لسفر وفد أنصار الله للمشاركة في مشاورات جنيف ،هذا وحمل زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي دول التحالف العربي مسؤولية فشل المحادثات من خلال عرقلة سفر الوفد الحوثي على طائرة محايدة ..