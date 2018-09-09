معرضُ موسكو الدولي للسيارات.. لم يأتِ هذا العام لتقديمِ أحدثِ أنواعِ الصناعاتِ فحسب، بل وبابتكاراتٍ جديدةٍ ستجدُ طريقَها إلى الأسواقِ في المستقبلِ المنظور.

في إطارِ هذا المعرض، نُظِمَ مهرجانُ التكنولوجيا المبتكرة ألفان وثمانية عشر. هنا يمكنُ الاطلاعُ على المشاريعِ الإبداعية.. بدءاً من السيارةِ الكهربائية، التي عادت فكرتُها واستخداماتُها إلى الانتشارِ مؤخراً، مروراً بالمركباتِ الذاتيةِ الحركةِ والسيارات التي تعملُ محركاتُها بالوقودِ البديلِ، وليس انتهاءً بالبنيةِ التحتيِة في المدنِ الذكية..

شركاتٌ مثل بورشيه وbmw وجاغوار ولاند روفر وفولغا باص، بالإضافةِ إلى عددٍ من وكلاءِ السياراتِ الكهربائيةelectrodrive ، مثل رومانوف موتورز، شاركوا في هذه الفعالية.