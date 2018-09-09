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باريس: أي عملية عسكرية محتملة بإدلب ستشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي

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قَال رئيس هَيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانــــفورد إن حوارا روتينيا يَجري مع الرئيس ترامب لتحديد الخِيارات العسكرية إذا استخدمت سوريا الأسلحةَ الكيماويةَ في إدلب

من جهته قال مندوبُ روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الشركاءَ الغربيين لا يُريدون سقوطَ آخرِ معقلٍ للإرهابيين في سوريا ... فيما أكدَّ المبعوثُ الأمميُ إلى سوريا /ستافان دي ميستورا/ ضَرورة فتحِ ممراتٍ إنسانيةٍ للمدنيين في إدلب السورية 

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