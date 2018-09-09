الدفاع الروسـية: الإرهابيون اتفقوا على تنفيذ هجوم كيماوي في إدلب وتحميل دمشق مسؤوليته

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بمقتل تسعة أشخاص وإصابةِ أكثرَ من ثلاثين آخرين جراء قصف مسلحي تنظيم جبهة النصرة لبلدة محردة بريف حماة

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، أن عشر قذائف صاروخية أُطلقت على بلدة محردة من مواقع فصيل جيش العزة في ريف حماة الشمالي.. مشيرا إلى أن المسلحين استهدفوا تسع عشرة بلدة سورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية... يأتي ذلك فيما كشفت وزارةُ الدفاع الروسية أن الإرهابيين في إدلب اتفقوا في اجتماع عقدوه مع الخوذ البيضاء على سيناريو هُجومٍ كيماوي لتحميل دمشق مَسؤوليته