تجدد الاشتباكات بالعاصمة الليبية طرابلس

أفادت مصادر إعلامية ليبية بتجدد الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس فيما أكدت مصادر أمنية فرار أربعمئة محكوم من سجن عين زارة جنوب طرابلس.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات المتواصلة منذ أسبوع في العاصمة الليبية إلى سبعة وأربعين قتيلا ومئة وتسعة وعشرين جريحا. وفي سياق متصل أعلن المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها مع فرار سجناء وتواصل الاشتباكات المزيد في تقرير مراسلنا فرج حمزة