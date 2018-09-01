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تنديد فلسطيني بوقف واشنطن لدعم الأونروا

أخبار العالم العربي

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ندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بقرار واشنطن، واصفا إياه بالاعتداء السافر على الشعب الفلسطيني واعتبر أنه تحد لقرارات الأمم المتحدة.

هذا وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن الرفض الكامل للقرار وطالب دول العالم بتوفير ما هو ممكن لدعم لوكالة..فيما اعتبرت حركة حماس بأن القرار الأمريكي يمثل تصعيدا ضد الشعب الفلسطيني..من رام الله مراسلتنا يافا ستيتي والمزيد....

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