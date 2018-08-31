واشنطن تقرر وقف تمويلها لوكالة الأونروا

أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء التمويل الذي تقدمه واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

ومن المنتظر وفقا لتقارير صحفية أن تعلن إدارة ترامب عن وقف تمويلها للأونروا خلال أسابيع. وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الأمريكي المرتقب سيتضمن انتقادا لطريقة عمل الأونروا والمطالبة بتقليل أعداد اللاجئين الفلسطينيين.