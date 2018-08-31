اغتيال زاخارتشينكو.. كييف في قفص الاتهام

تطورات ميدانية تدخل على خط الأزمة الأوكرانية دافعة باتفاقات مينسك إلى دوائر اختبار جديد.. رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ألكسندر زاخارتشينكو يلقى حتفه في تفجير بأحد مقاهي المدينة، وفي إثره تستنفر الأجهزة الأمنية أفرادها بحثا عن الجناة وتقول إنها ألقت القبض على أول المتهمين.. وفيما توجه الخارجية الروسية أصابع الاتهام إلى سلطات كييف، تتوجه الأنظار إلى عواصم الدول الراعية في مواجهة أي تصعيد.. فما الذي يراهن عليه الجناة من وراء هذه العملية ؟ كيف سترد دونيتسك؟ وما الذي ينتظر المنطقة من سيناريوهات؟