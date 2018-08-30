سوريا.. تسارع سياسي وعسكري مفتوح؟

تطورات ميدانية وسياسية متسارعة على خط الأزمة السورية. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن مناورات عسكرية كبيرة في البحر المتوسط بعد اتهامها الولايات المتحدة بتعزيز وجودها هناك استعدادا لاستفزاز جديد في محافظة إدلب بذريعة هجوم كيمياوي مفبرك.. في غضون ذلك، يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد خطوة مماثلة من قبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فيما يبادر رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري باتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. فما الذي تراهن عليه واشنطن من وراء الترويج منذ الآن لهجوم كيماوي ومن سبب التحذيرات الروسية المتكررة منه؟ ماذا وراء الزيارات الإقليمية المتتابعة إلى موسكو؟ وفي أي طريق تسير التسوية في إدلب خلال الأيام المقبلة في ظل التأكيد الروسي على ضرورة اجتثاث المتشددين من سوريا وفصلهم عن المعارضة المسلحة؟

معنا في الاستوديو رئيس مركز الاتصالات الاستراتيجية دميتري أبزالوف، ومن نيويورك الكاتب والباحث السياسي الدكتور نصير العمري، ومن باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فيصل جلول.