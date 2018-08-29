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لافروف خلال لقاء الجبير: تفاهمات مع أنقرة بشأن عملية إدلب

أخبار العالم العربي

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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن وجود تفاهمات بين روسيا وتركيا بشأن العملية العسكرية المرتقبة في إدلب وضرورة الفصل بين جبهة النصرة  والمعارضة المعتدلة.

وأكد لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في موسكو أهمية عدم إعاقة عمليات القضاء على الإرهاب هناك. بدوره أكد الجبير تمسك الرياض بحل سياسي يحافظ على وحدة سوريا وأمنها.

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