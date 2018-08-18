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الفصائل الفلسطينية تنهي مشاوراتها في مصر

أخبار العالم العربي

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أعلنت الفصائل الفلسطينية إنهاء مشاوراتها في القاهرة حول التهدئة مع إسرائيل على أن تستأنفها بعد عيد الأضحى.

من جانبه أعلن المجلس المركزي الفلسطيني بأن المفاوضات مع إسرائيل مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير وليست عملا فصائليا، فيما تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن إجراءات قد يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد حركة حماس في حال وقعت على الاتفاق دون الرجوع لمنظمة التحرير

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