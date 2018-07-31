المحتجون العراقيون يطالبون بمحاسبة الفاسدين والعبادي يسعى إلى وضـع برامج موحدة للإصلاح

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحكومة اتخذت إجراءات عدة تتعلق بالاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وأضاف العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي في بغداد أن الاجراءات تشملت تخصيص مبالغ جديدة لتلبية مطالب المحتجين والإسراع في إنجاز المشاريع التنموية العالقة. إلى ذلك قررت دائرة التقاعد العامة إيقاف صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين وأعضاء الجمعية الوطنية ونواب الدورة البرلمانية المنتهية، يأتي ذلك وسط تواصل موجة الاحتجاجات المطالبة بتوفير فرص عمل توفير الخدمات الضرورية جنوب البلاد.