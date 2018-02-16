تواصل فعاليات مؤتمر الأمن الدولي بميونخ

تتواصل في ميونيخ الألمانية، أعمال المؤتمر الرابع والخمسين للأمن الدولي، بهدف مناقشة قضايا أمنية ودولية، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب .

وقد بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر تسوية الأزمة بشرق أوكرانيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوحيد الجهود لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية...

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