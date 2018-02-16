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تواصل فعاليات مؤتمر الأمن الدولي بميونخ

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تتواصل في ميونيخ الألمانية، أعمال المؤتمر الرابع والخمسين للأمن الدولي، بهدف مناقشة قضايا أمنية ودولية، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب .

وقد بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر تسوية الأزمة بشرق أوكرانيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتوحيد الجهود لضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية...
المزيد في تقرير موفدنا حسن نصر

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