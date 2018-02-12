نعومكين: لا نعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية منظمات إرهابية

قال رئيس معهد الاستشراق بموسكو فيتالي نعومكين في حديث خاص لـRT إن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم سوريا كي تحقق أهدافها الجيوستراتيجية ومن ضمنها ردع إيران وضمان وجودها العسكري بسوريا.

كما قال نعومكين إن موسكو لا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية منظمات إرهابية ولا تتفق مع الموقف التركي في هذا السياق، لكن روسيا تحترم سعي أنقرة لتأمين حدودها.

وأضاف أن قرار انضمام عفرين إلى مناطق التصعيد والذي تحدثت عنه روسيا مؤخرا وموافقة تركيا على ذلك، غير ممكن من دون القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية المرتقبة.