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استمرار الخلافات بشأن الميزانية العراقية

أخبار العالم العربي

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تستمر الخلافات في العراق بشأن التصويت على الميزانية العامة للبلاد على خلفية التباين بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان منها.

يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تأخر إقرار الميزانية، فيما أكد بعض النواب أن تأخر إقرارها قد يتسبب بتعطيل مشاريع الحكومة، والتأثير سلبا على العراق داخليا وخارجيا..... المزيد في تقرير مراسلنا أشرف محمد العزاوي

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