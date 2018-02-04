لجنة لتنفيذ قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرار المجلس المركزي تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين الاعتراف بدولة فلسطين..

كما طالبت اللجنة، الحكومةَ الفلسطينية بوضع خطط فورية لفك الارتباط الكامل مع إسرائيل، والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن للتحقيق في جرائم الاستيطان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.. مراسلتنا يافا ستيتي والمزيد