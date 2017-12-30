مظاهرات مؤيدة وأخرى مناهضة لحكومة طـهران في الـعديد من الـمدن الإيـرانية

مسيراتٌ وتجمعاتٌ في طهران وأكثر من ألفي مدينةٍ وبلدةٍ إيرانية لأنصار نظام الجمهورية الإسلامية، في الذكرى الثامنةِ للاحتجاجات التي شهدتها إيران عامَ ألفين وتسعة،

عقبَ إعادةِ انتخابِ الرئيسِ السابق محمود أحمدي نجاد، المسيراتُ التي تزامنت مع مشهدِ المظاهرات الاحتجاجية خلالَ الأيامِ الأخيرة، حملت شعاراتٍ تدعمُ المرشد وسياساتِه، وتتهمُ الطرفَ الآخر بإثارةِ الفتنِ والتواطؤُ مع الأعداء.