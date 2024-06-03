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واشنطن: سنبحث مع كييف توسيع مدى الضربات

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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي /جون كيربي/ إن واشنطن مستعدة لتبحث مع كييف توسيع مدى الضربات على روسيا.

وأضاف كيربي أنه لا يستطيع أن يقول بعد ما إذا كانت هذه المناقشات ستؤدي إلى تغييرات إضافية في السياسات المتبعة، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تعزيز دعمها لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها العسكرية مع تغير الوقائع في ساحة المعركة.. في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الهولندية نيتها تسليم أربع وعشرين مقاتلة من طراز "إف ـ ستة عشر" لكييف دون فرض قيود على استخدامها ضد روسيا.

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