بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر

تحتفل اليوم عدة دول عربية وإسلامية، بأول أيام عيد الفطر المبارك، فيما أدى نحو مئتي ألف شخصٍ صلاة العيد في مساجد موسكو وضواحيها.

هذا، وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الفطر، مؤكدا على مساهمتهم في تعزيز التضامن بين المواطنين الروس.. بدوره، أعرب مفتي روسيا /راوي عين الدين/، في خطبة العيد بالجامع الكبير في موسكو، عن أطيب التهاني للمسلمين، متمنيا لهم صلابة الروح والصحة وكل الخير والتوفيق. وقال إن المسلمين يدعون الله في صلاتهم لإنهاء الصراع في قطاع غزة، ومن أجل السلام في فلسطين.