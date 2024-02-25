حزب الله: استهدفنا جنودا إسرائيليين

أعلن حزب الله قصف تجمعٍ لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة بينهم..

وأضاف الحزب في بيان أنه استهدف ثكنة زبدين في مزارع شبعا ومبنىً ‏يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستوطنة المنارة ونقاط انتشار للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي تعرض المستوطنة لقصف بعشرين صاروخا، ونعى الحزب ثلاثة من عناصره قضى اثنان منهم بغارة إسرائيلية على ريف القصير قرب الحدود مع سوريا. فيما قتل الثالث بقصف إسرائيلي على بلدات في الجنوب. في الأثناء أفادت مراسلتنا بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت أطراف بلدات حولا ومركبا وراميا وعيتا الشعب ومناطق أخرى، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي جنوبي لبنان.