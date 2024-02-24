الحوثي: السلام يتحقق بإيقاف حرب الإبادة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدميرَ سبعة صواريخ كروز مضادة للسفن، تابعة للحوثيين، كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر.

فيما نفذت القوات الأمريكية والبريطانية غارتين استهدفتا مديرية الدريهمي، بمحافظة الحديدة اليمنية. في غضون ذلك، أكد جماعة الحوثي أنها سترد على هذه الاعتداءات بتصعيدِ في عملياتها العسكرية، وقالت إن على واشنطن ان تدرك ان السلام يتحقق بإيقاف حرب الإبادة في غزة، وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.