الأمم المتحدة تحذر من منع المساعدات لغزة

حذرت الأمم المتحدة من عواقب تقليل حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة، بعد الحصار المتكرر على معبر كرم أبو سالم من قبل المتظاهرين الإسرائيليين.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان إن متظاهرين إسرائيليين منعوا شاحنات مساعدات تحتوي دقيقا وموادا غذائية ومستلزمات النظافة والخيام وأضاف البيان أن من شأن ذلك أن يفاقم الوضع الإنساني المتردي في القطاع، وأشار البيان إلى أن منتصف الشهر الحالي قد شهد تراجعا في وصول المساعدات إلى شمال ووسط غزة. هذا ويفاقم فصل الشتاء معاناة النازحين في قطاع غزة، حيث اجتاحت الأمطار خيامهم، وأغرقت ما فيها، ما أجبر النازحين من الأطفال والنساء على قضاء يومهم في البرد خارج الخيم.