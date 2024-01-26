نتنياهو: سنواصل حربنا في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده ستواصل حربها في غزة ضد حركة حماس وستلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أن قرار محكمة العدل الدولية لم يأمر بوقف إطلاق النار.

وأوضح نتنياهو أن قرار المحكمةِ كان رفضًا لطلب وصفه بالتافه لحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن مجرد قبول المحكمة لدعوى جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية هو أمر شائن ووصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة، من جانبه هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة لاهاي، وقال إنها معادية للسامية، وطالب بعدم الالتزام بما صدر من قرارات واعتبرها خطيرة على وجود دولة إسرائيل.