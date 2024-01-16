الحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة لإسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، استهدافَ سفينة تدعى /زوغرافيا/ بعدد من الصواريخ، كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وأضاف سريع في بيان عسكري أن طاقم السفينة رفض الاستجابة للنداءات التحذيرية، مؤكدا استمرار قواته في منع عبور السفن الإسرائيلية حتى وقف الحرب في قطاع غزة. في السياق أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين وتدمير أربعة صواريخ بالستية، ردا على استهداف سفينة شحن أمريكية أمس. وفي سياق متصل، تحدث دبلوماسيون أوروبيون أن دول الاتحاد الأوروبي دعمت مبدئيا فكرة تشكيل قوة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.