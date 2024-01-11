المبعوث الأمريكي يبحث في بيروت احتواء التصعيد

بحث المبعوث الأمريكي /أموس هوكستين/ مع المسؤولين اللبنانيين جهود وقف التصعيد على الحدود مع إسرائيل، ومنع توسع رقعة الاشتباك.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، مؤكدا أن العملية رد على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين. وأفاد الحزب بأنه قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط مواقع المطلة والبغدادي وبركة ريشا بالصواريخ، وحقق إصابات مباشرة فيها، كما أكد مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على أحد المراكز التابعة للدفاع المدني اللبناني. من جانبه قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدتي الناقورة وحولا ومنطقة تلة الحمامص جنوبي لبنان، واستهدف وسط بلدة الخيام بالقنابل الفوسفورية، فيما نفذ الطيران الإسرائيلي تحليقا مكثفا في أجواء مدينتي صيدا وبيروت.