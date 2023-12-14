بوتين: مؤيدو روسيا عبر العالم في ازدياد

أَكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام في أوكرانيا لن يتحقق إلا بتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.

وقال، خلال مؤتمره السنوي الذي أجاب فيه عن أسئلة المواطنين والصحفيين حول القضايا الداخلية والخارجية وعلى رأسها الحرب في غزة والأزمة الأوكرانية، قال إن ستمئة وسبعة عشر ألف عسكري روسي يشاركون في العملية الخاصة، وشدد الرئيس بوتين على أن المؤيدين لسياسة روسيا عبر العالم في ازدياد، وخاصة من يشاركونها قيمها التقليدية.