موسكو: تحيز الغرب لإسرائيل أدى لأزمة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته للمشاركين بمنتدى "قراءات بريماكوف" الدولي.. إن محاولات الغرب للحفاظ على هيمنته أدت لتفاقم الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط..

وقال مساعد الرئيس الروسي /يوري أوشاكوف/ في كلمته إن سياسة الولايات المتحدة المدمرة بالانحياز إلى الجانب الإسرائيلي واحتكار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية هي التي أدت للأزمة الحالية.. بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الحالي أظهر وحدة العالم العربي والإسلامي وجدد تمسك موسكو بحل الدولتين.