تاريخ النشر:15.11.2023 | 22:56 GMT | أخبار العالم
مقابلة RT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إسرائيل دولة إرهابية وأكد نيته مقاضاتها دوليا "على ارتكابها المجازر بحقّ الشعب الفلسطيني".
أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العد التنازلي لمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) في نسخته الثالثة، من الـ4 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل.
كشف موقع القاهرة 24 المصري عن بيانات السائح الأجنبي الذي دخل في مشادة مع فتيات مصريات وزعم أن أرض دهب أرض إسرائيلية، ووجه لهم عبارات مسيئة.
ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليسجل رقما جديدا مقارنة بتعاملات أمس، وفق مصدرين تحدثا لموقع "مصراوي".
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.
ذكر تقرير صادر عن مجلة "يسرائيل ديفينس" التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل مطالبة بتهديد مصر، إذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات.
علق البيت الأبيض على اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء في غزة.
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".
أفاد مراسل RT بأن القوات الإسرائيلية وسعت نطاق اقتحامها لمجمع مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة، ليشمل
مبنى الجراحات التخصصي، ومبنى الباطنة والكلى، محولا المجمع إلى ثكنة عسكرية.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع واقتحام للمشافي.
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".
رد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني المصري الأسبق على اتهام وسائل إعلام إسرائيلية مصر بتسليح حركة "حماس".
قال اللواء محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، إن مصر لم تبخل على الأشقاء الفلسطينيين المصابين في قطاع غزة.
أصدرت قوات الأمن المصرية بيانا علقت فيه على فيديو يظهر أجنبيا يضايق فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، ويؤكد أنه "سائح إسرائيلي وأنه في أرض إسرائيلية".
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من "قصفها التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون" في غزة بصواريخ "بدر1".
شنت سويلا برافرمان وزيرة الداخلية البريطانية المقالة مؤخرا، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء ريشي سوناك واتهمته بخيانتها وخيانة البلاد.
قال الصحفي البريطاني لوك هاردينغ إن الوقت "في صالح بوتين وليس في صالح كييف".
انتقد التلفزيون الإسرائيلي رد الفعل المصري شديد اللهجة على اقتراح عضوين في الكنيست الإسرائيلي تهجير سكان قطاع غزة طوعا إلى سيناء، أو أي مكان في العالم.
نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه لعملية تفجير مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة الذي أعلن لواء غولاني السيطرة عليه مؤخرا.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية "غير محددة" تفيد بأن "حماس" تستخدم المستشفيات في الأنشطة العسكرية واحتجاز الرهائن.
وجهت وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات لمنتخب مصر للمبارزة بتهديد نظيره الإسرائيلي بقنبلة في مقر إقامته بالفندق الذي أقيم فيه كأس العالم للسلاح في سويسرا.
يرى محللون أن السبت المقدس بات معضلة في العقلية الإسرائيلية بعدما شهد على مدار عقود هجمات مباغته أبرزها الهجوم المصري السوري عام 1973 وآخرها هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
عقد وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، ونظيره التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمدينة معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة بعد التطورات الأخيرة وحرب غزة.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مقاتليه عددا من المواقع الإسرائيلية في القطاعين الشرقي والغربي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها "دعما لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".
نشر موقع "واللا" العبري مساء يوم السبت مقالا علق من خلاله على الممثلة الإباحية السابقة والمدونة اللبنانية المولد ميا خليفة عقب نشرها فيديو صادما لجثث ملقاة على قارعة الطريق في غزة.
دانت مصر مساء اليوم الأربعاء "قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".
أعلنت حكومة بليز Bélize سحب موافقتها على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لديها وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في إسرائيل.
أبلغت قوات الجيش الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، إدارة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق القليلة المقبلة وسط اشتباكات كثيفة جدا في المكان.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدعم الإرهاب"، ويصف إسرائيل بالدولة الإرهابية وهو يقصف القرى التركية في بلاده.
شهدت مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مشهدا غريبا.
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء أن قواته "تقوم بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".
وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، واحد من كل أربعة أشخاص في العالم، يعاني من مشكلة ما في الكلى. ولكن الكثيرون لا يعلمون بها إلا عندما يشعرون بالألم الشديد الذي تسببه.
رغم الدراسات العديدة التي أثبتت فوائد المشي على الصحة العامة، إلا أن هدف الوصول إلى 10 آلاف خطوة في اليوم، قد يبدو صعبا بعض الشيء على الكثيرين.
ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، يوم الأربعاء، أن رئيس أحد مساجد مدينة ليون الفرنسية سيقدم شكوى بعد العثور على عبارات "معادية للإسلام" على جدار مدخل المسجد.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، حجز الدعوى المقامة من محام مصري يطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي.
قالت عقيلة الرئيس الإيراني جميلة علم الهدى في مقابلة خاصة أجرتها معها RT، إن مساعدة غزة "تتطلب استخدام كامل الإمكانيات ولكن يجب أن ترافقها إجراءات عملية".
علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام ما يسمى بـ"المحكمة الجنائية الدولية"، على جرائم الإبادة الجماعية في غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي تعليق عملياته العسكرية في مناطق معينة شمالي قطاع غزة من الساعة الـ10:00 صباحا وحتى الـ14:00 ظهرا بالتوقيت المحلي.
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة في إطلاق قذيفة على جرافة عسكرية قرب كيبوتس كيسوفيم شرقي خانيونس.
رد عمرو وردة لاعب نادي فاركو المصري على التقارير التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع الفريق بسبب غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه يخضع للعلاج النفسي لمعاناته من الاكتئاب.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه يجب هزيمة حركة حماس "وإلا فلن يكون لإسرائيل وجود في هذا المكان".
دقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر بشأن قرار روسيا بتوسيع إنتاج طائرات بدون طيار جديدة، بما في ذلك المسيّرة الهجومية العملياتية S-70B (الصياد).
أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، أنهما تخوضان اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، ودمرتا عددا من الآليات والدبابات المتوغلة، وقصفتا حشودا عسكرية في مناطق مختلفة.
قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، توني شافير، إن الجيش الروسي شنّ هجوما على كامل حدود الجبهة، وذلك بعد الفشل الذي لا يمكن إنكاره والذي مني به هجوم كييف المضاد.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية مساء اليوم الثلاثاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف إسرائيلية مختلفة منها أهداف حساسة في منطقة إيلات.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لجنود إسرائيليين يبدو أنهم في "عالم مواز" بعيدا عن أجواء الحرب الدائرة في قطاع غزة بين جيشهم و"حماس".
اتهم مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب في مصر أيمن ولاش إسرائيل بإعاقة وصول المساعدات لغزة، كاشفا عن عدد المصابين الذين استقبلتهم مصر في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 368 منذ الـ7 من أكتوبر.
كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، توصلوا إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب الكبرى بعد انطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة..
تحت العنوان أعلاه، كتب الباحث في الشؤون التركية يوري مواشيف، في "إزفيستيا"، حول خروج منطقة الشرق الأوسط عن سلطة الولايات المتحدة، والدور الذي تلعبه تركيا هناك.
رد البرلماني المصري مصطفى بكري على توجيه وسائل إعلام إسرائيلية اتهامات مباشرة لمصر بتسليح حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، زاعمة أن معظم الأسلحة جاءت عبر الأنفاق من سيناء.
يأتي الاجتماع المرتقب بين الرئيس بايدن وتشي جين بينغ كاجتماع صرّاف الرواتب مع رب الأسرة التي ساهم في إثرائها على حساب كل أمريكي في البلاد، وفق نيوت غينغريتش في فوكس نيوز.
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي الطبيب محمد أبو سلمية، أن قوات الجيش الإسرائيلي خرجت من حرم المجمع، ولكن الدبابات والآليات لا تزال تتمركز في محيط المستشفى بشكل كامل.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).
بعد مرور أكثر من 60 عاما على تسجيل آخر ظهور له، ذُهل العلماء باستكشاف حيوان ثديي يضع البيوض، كان يعتقد أنه انقرض، في واحدة من أكثر المناطق المجهولة في العالم.
قررت السلطات الإيرانية إغلاق مدارس المرحلة الابتدائية ومتابعة الدروس عن بعد، بسبب تفاقم تلوث الهواء في طهران وعدة محافظات منذ ثلاثة أيام.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن لجنة الصحة في الكنيست ناقشت اليوم قانونا يتيح استخراج "الحيوانات المنوية" من أجساد القتلى ويجعله ساري المفعول قبل المصادقة النهائية عليه.
يرجع بعض الخبراء صعوبة الإقرار بوقوع "إبادة جماعية " في قطاع غزة إلى أن التعريف القانوني للإبادة الجماعية والمعتمد في عام 1948 يتطلب وجود نية مسبقة لدى الفاعل.
عرضت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة شديدة الإنفجار بجرافتين عسكريتين إسرائيلييتين وإعطابهما وإصابة من بداخلهما خلال الإقتحام الأخير لمخيم جنين في 9 نوفمبر.
أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الأربعاء بيانا تفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.
شهدت واشنطن في 15 نوفمبر 1969 مظاهرة ضخمة مناهضة للحرب في فيتنام، شارك فيها ما يزيد عن نصف مليون شخص، وتعد بذلك الأكبر في تاريخ المدينة.
تناقلت وسائل الإعلام تصريحات عن هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن مفاوضات إسرائيلية تدور حول مدة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأطفال الإسرائيليين الأسرى بغزة.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري أن مجمع الشفاء الطبي في غزة يعتبر "رمزا.. لم يتخيل أحد من قيادة حماس أننا سنصل إلى هناك".
قرر مجلس إدارة نادي فاركو المصري لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع اللاعب عمرو وردة عقب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
رفعت منظمة حقوق الإنسان الأمريكية "مركز الحقوق الدستورية" دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية ضد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمة إياه بالتواطؤ على الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة.
حملت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن، المسؤولية الكاملة عما يجري من اقتحام لحرم مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعماء العالم لمسيرة من أجل غزة.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس جو بادين أبدى استعداده للتوقيع على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي تبناه مجلس النواب إن أقره مجلس الشيوخ، رغم أنه لا يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.
أفاد مراسلنا اليوم الأربعاء بدخول أول صهريج محمل بالوقود عبر رفح إلى قطاع غزة.
أعلنت "كتائب القسام" اليوم الأربعاء، قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية، "ردا على المجاز الإسرائيلية بحق المدنيين".
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث خاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.
عاد إلى الشارع الرياضة السعودي خبر "دعوة نادي النصر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا"، وذلك بعد أن تناقلته وسائل إعلام عالمية.
أكد وزير الصناعة القطري محمد بن حمد آل قاسم، أن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر، وتطوير العلاقات بين البلدين.
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط.
أطلق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اسم غزة على أول جسر يشيّد على نهر دجلة منذ أكثر من 3 عقود.
أعلن البنتاغون يوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكيا.
نفى المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة ما أعلنه الجيش الإسرائيلي حول تواصله مع مدير مشفى الشفاء المحاصر في غزة، لتزويد المستشفى بحاضنات للأطفال الخدج.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر قوات الأمن الأفغانية تتزلج في شوارع العاصمة كابل بواسطة السكيت
رد البرلماني المصري مصطفى بكري على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، حول أن الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم، هو حل إنساني ينهي معاناتهم.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع ممثلي اللجان الانتخابية أنه سيتم قمع أي محاولات للتدخل الخارجي والداخلي في العملية الانتخابية في روسيا الاتحادية.
وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء رسالة إلى رؤساء الدول بخصوص غزة، مؤكدا أنه يجب اتخاذ إجراءات فعالة للتوقيف الفوري والكامل لعمليات إسرائيل العسكرية ضد سكان القطاع.
قالت إيما تسوركوف شقيقة الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف المختطفة منذ 7 أشهر في العراق، إن بعض الأمور التي ذكرتها أختها في أول ظهور مسجل، لا أساس لها من الصحة.
أعلن سكرتير الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن كوريا الشمالية تعمل على تطوير صاروخ يعمل بالوقود الصلب لتحسين قدراتها الهجومية.
أطلقت الصين أول خدمة إنترنت من الجيل القادم في العالم بسرعة 1.2 تيرابت في الثانية، أي أسرع بأكثر من 10 مرات من التكنولوجيا الرئيسية الحالية، قبل عامين من التوقعات العالمية.
أعلنت شركة مصر للطيران الثلاثاء، عن طلبية لشراء عشر طائرات "إيرباص إيه 350-900" ذات هيكل عريض.
سيلاقي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 على ملعب محايد بمدينة الشارقة الإماراتية نظرا للظروف الحالية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.
دعا بعض السياسيين في ألمانيا إلى إعادة النظر في قرار منح الجنسية الألمانية للاجئة الفلسطينية ريم سحويل، التي اشتهرت بعد لقائها مع المستشارة أنغيلا ميركل في 2015.
كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء الحصيلة الجديدة لقتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر، وحتى توغله البري في غزة.
كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الادعاءات الإسرائيلية بأن القذيفة التي سقطت على مستشفى الشفاء كانت فلسطينية، غير صحيحة، فالقذيفة كان مصدرها الجيش الإسرائيلي.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مراكز جديدة للنمو الاقتصادي بالعالم ظهرت لمنافسة الغرب وتغتنم فرص التعاون وتعزيز العلاقات، وأن الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي انتهت.
وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لحضور قمة "أبيك"، ولقاء نظيره الأمريكي جو بايدن.
انتزع المنتخب المغربي فوزا "قاتلا" أمام نظيره الجزائري بنتيجة 3-2، في مباراة أقيمت يوم الأربعاء لحساب الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم للشباب في تونس.
وقع السفراء الفرنسيون ببعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مذكرة مرسلة إلى قصر الإيليزي تنتقد خروج فرنسا عما اعتبروه موقفا تقليديا متوازنا في العلاقة مع الاسرائيليين والفلسطينيين.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، مؤكدا تحقيق إصابات فيها.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا