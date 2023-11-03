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تهم التعاون مـع تنظيم داعـش الإرهابي تلاحق القوات الأمريكية المنتشرة في البادية السورية

أخبار العالم العربي

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لأكثر من ست سنوات تحاصر العناصر المتبقية من تنظيم داعش في عمق الصحراء السورية..

وبدل أن تندثر مع رمال الصحراء يشتد عدوها وتعود إلى الواجهة مع كل استهداف جديد للقوات والمدنيين السوريين، كاميرا آرتي رصدت وجود تلك القوات في البادية السورية بالقرب من منطقة ال ٥٥ حيث تتحصن القوات الأمريكية وصناديق الدعم التي تصل إليها من تلك المنطقة كما أخبرنا النازحون العائدون من مخيم الركبان المجاور...

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