كاميرا RT ترصد أزمة المخابز في قطاع غزة بعد استهداف القوات الإسرائيلية 13 منها

تاريخ النشر:29.10.2023 | 12:38 GMT |
آخر تحديث:29.10.2023 | 12:39 GMT | أخبار العالم العربي
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك صورة جديدة يسخر فيها من غطرسة بلاده وفوقيتها في التعامل مع دول العالم أجمع.
قال عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج علي بركة، إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزّة أمس فشل، مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.
نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن "إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة "إنجلرليك" التركية التابعة لحلف "الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.
أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه رفضها بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تجمع لدعم فلسطين في اسطنبول، متوجها بكلامه للدول الغربية، إن الغرب إذا كان يريد إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط فعليه أن لا ينسى عزيمتنا.
أفادت شبكة CNN الأمريكية اليوم السبت بأن الجنرال الأمريكي جيمس غلين عاد إلى الولايات المتحدة قادما من إسرائيل، بعد أن "قدّم المشورة للجيش الإسرائيلي".
قال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" إن ثمن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين هو "تبييض كافة السجون من كافة الأسرى" الفلسطينيين.
خرجت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن صمتها بعد 23 يوما من الحصار الكامل والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
أفادت مصادر محلية من قطاع غزة، أن ما يجري قرب السياج الفاصل على طول حدود القطاع هو محاولات توغل إسرائيلية متتالية، فيما تقوم الفصائل الفلسطينية بالتصدي لجميع هذه المحاولات.
أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.
دوت صافرات الانذار قبل قليل في تل أبيب وضواحيها وعسقلان بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة.
أكد أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة موافقتهم على صفقة تبادل الكل مقابل الكل (لإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين).
أعلنت كتائب "القسام" أن مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، بعد تسللهم خلف الخطوط الإسرائيلية واشتبكوا معهم.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن حركة "حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنه اصدر أوامره بعودة الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين من تركيا بهدف إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية.
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المطالبات بوصول الإنترنت الفضائي "ستارلينك" إلى غزة بعد تصدر هشتاج "starlink for gaza" منصات التواصل الإجتماعي.
حيّرت السواتر الجانبية غير العادية الموضوعة على دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قصف خلال الليل 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
تشهد مناطق شمال قطاع غزة قصفا إسرائيليا عنيفا متواصلا منذ أكثر من ساعة، ونفذت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل "حزاما ناريا" مستهدفة عدد من منازل المواطنين بمحيط المستشفى الإندونيسي.
دعت الخارجية الروسية إلى توحيد الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط، محذرة من محاولات إشعال حرب كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.
أعربت الخارجية السعودية عن إدانة وشجب المملكة لأي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.
نشرت كتائب "القسام" مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة.
اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تدوينته الأخيرة وتصريحاته التي ألقى فيها بالمسؤولية على عاتق الأجهزة الأمنية والاستخبارات في أحداث 7 أكتوبر.
رد الفنان المصري محمد رمضان، على الانتقادات التي وجهتها له القناة العاشرة الإسرائيلية التي طالبت الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعماله، على خلفية رسالة وجهها للجيوش العربية بشأن غزة.
قالت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائر فادحة في صفوف جنودها.
مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نقلا عن مصدر، أن قرابة 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة مساء أمس الجمعة.
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر.
نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالهجوم الأوكراني بالمسيرات على محطة كورسك الكهرذرية جنوب غربي روسيا، وأكدت أنه دليل إضافي على طبيعة نظام كييف الإرهابية.
شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس الحالي جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا.
أعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة.
أكد قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار أنهم "جاهزين فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة".
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه.
ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن يوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.
اعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و"الناتو"، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد.
هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "سكان أجانب مؤيدون للجهاديين".
قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز، إنه يتوجب على إسرائيل قبول فكرة الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حادث دخول طائرات مسيرة الأجواء المصرية أمس الجمعة، مؤكدا على أن مصر "دولة قوية جدا لا تمس".
امتنعت تونس عن التصويت على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتبرت مشروع القرار منقوصا ويساوي بين الضحية والجلاد.
انتشر فيديو للأضرار التي لحقت بأحد المباني في بئر السبع بعد قصف صاروخي جديد شنته "سرايا القدس" من غزة.
قال مراسل RT اليوم السبت إن حزب الله استهدف موقع العباد الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية بصواريخ مضادة للدروع.
كتبت صحيفة South Chin Morning Post أن الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون "سينهي" الهجوم الأوكراني المضاد.
أصدر الجيش المصري على لسان المتحدث العسكري، بيانا يكشف فيه ملابسات حادثة طابا وسقوط طائرة بدون طيار صباح اليوم الجمعة في المدينة، وكشف عن إجراءات الجيش بهذا الصدد.
أغلقت الشرطة جميع الممرات على جسر بروكلين في نيويورك أمس السبت، بعد أن بدأت مجموعة كبيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالتوجه نحو الجسر.
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد عدة أحياء في مدينة جنين بالضفة الغربية، فيما دوت صفارات الإنذار في المدينة، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة.
أكد الكاتب بمجلة "فوربس" ديفيد إكس أن الطائرات المسيرة الروسية تشكل تهديدا كبيرا للدبابات العاملة في صفوف قوات كييف إبان تحركها نهارا خارج المخابئ وفي الحقول وعلى طول الطرق.
وفقا لتوقعات تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، القاتمة، سيواجه العالم ظهور جائحات جديدة في المستقبل.
وجه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت إنذارا عاجلا إلى سكان شمال قطاع غزة ومدينة غزة على وجه التحديد.
حذرت الدكتورة ريجينا أخونيانوفا أخصائية أمراض الكلى الروسية، من اتباع الصيام المتقطع للتخلص من الوزن الزائد لأنه قد يؤدي إلى ركود الصفراء.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، أن هدف إسرائيل واضح وهو "القضاء على القدرات العسكرية لحماس والإفراج عن الأسرى".
أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي اليوم السبت أن تل أبيب ستقطع جميع العلاقات مع شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بسبب سماح الأخير باستخدام أنظمة "ستارلينك" في غزة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن عدد الأسرى المحتجزين لدى "حماس" 230 أسيرا.
لقي 32 شخصا مصرعهم اليوم السبت جراء حادث سير مروع في محافظة البحيرة المصرية.
كشف وزیر الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر رفض سلطات إسرائيل توصيل الاتصالات وشبكة الإنترنت في قطاع غزة حتى بعد مراجعة من قبل المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تعطيل الخدمة تم يدويا.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا واسعا بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سعيه لتحقيق "نبوءة أشعياء".
نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم السبت، مشاهد من استهدافها للمواقع والحشودات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة" بشأن احتمال مهاجمة إسرائيل لمستشفى الشفاء.
استغرب مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني بيرس مورغان رسالة جيش إسرائيل لسكان غزة حيث طالبهم بالتوجه جنوبا وقال معلقاً: "كيف يفترض بهم سماع الرسالة مع سلبهم القدرة على التواصل؟".
اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة ترافقها آليات العسكرية مخيم عسكر شرق نابلس، مرفوقة بجرافات، وسط مواجهات مع الفلسطينيين وإطلاق رصاص من جانب الجيش الإسرائيلي.
شنت المعارضة الإسرائيلية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.
أكدت الإمارات إدانتها للعمليات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة، وأنها قلقة من التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بالمزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع قرار عربي يدعو لإقامة هدنة إنسانية فورية ووقف الأعمال العدائية في قطاع غزة.
اعتقدت إسرائيل أن إغراء "حماس" بتحسين الوضع المالي في غزة سيثنيها عن أيديولوجيتها حول الوجود الإسرائيلي. لكنها أساءت التقدير. الكاتب ديفيد ماكوفسكي يعطي الدلائل في ناشيونال إنترست.
أفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلنت مجموعة قراصنة إلكترونية إسرائيلية اختراقها نظام تحكم بالبنية التحتية النفطية لإيران وبالتحديد نظام "إدارة مشاريع" البنية التحتية النفطية والاستيلاء على "برمجيات حيوية وسرية".
أفادت صحيفة "Idnes" الإخبارية بعودة نحو 500 سائح تشيكي اليوم السبت، إلى بلادهم بعد قطع إجازتهم في منتجع طابا المصري على خلفية حادث انفجار صاروخ قادم من الشرق.
أعلنت فصائل "المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة التنف على الحدود السورية.
انتشر مقطع فيديو يوضح أماكن سقوط الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة على العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
نددت الخارجية التركية "بالافتراءات والادعاءات" التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، وأكدت أن لا أساس لها من الصحة.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قبل قليل أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من الحرب في قطاع غزة.
أعرب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، اليوم السبت، عن استيائه من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
انضم آلاف الأتراك في إسطنبول اليوم للمظاهرة التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، للمطالبة بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 22 يوما.
دعت السفارة الكويتية في بيروت بتحديث نشرته الخارجية الكويتية اليوم الكويتيين في لبنان، إلى العودة الطوعية إلى البلاد.
أفادت مراسلتنا بأن صافرات الإنذار دوت مساء اليوم السبت في مستوطنة مارغليوت على الحدود مع لبنانـ فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات على الحدود الجنوبية اللبنانية.
نشرت البحرية الأمريكية أمس السبت على منصة "X" صورا لحاملة الطائرات "أيزنهاور" تعبر مضيق جبل طارق إلى البحر المتوسط.
علق الإعلامى المصري عمرو أديب على حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي راح ضحيته 35 شخصا.
حدد خبراء الصحة في فرنسا مرضا، لأول مرة، يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به.
أصدر القضاء اللبناني قرارا يقضي بأن يخلي رجل الأعمال كارلوس غصن منزله في لبنان بموجب دعوى قضائية ضده قبل 4 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي.
توفيت صباح اليوم السبت الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت في غيبوبة مطلع أكتوبر الجاري، خلال تواجدها في أحد قطارات الأنفاق بالعاصمة طهران.
أفاد مراسل RT بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف اليوم الأحد أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، يظهر إطلاق صاروخ واحد موجه مضاد للدروع على الأقل.
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المصرية "فودافون" هاني محمود، أن الشركة جهزت محطات متحركة لنقلها إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، لاستعادة الإنترنت وشبكات الاتصالات بعد قطعها.
أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس قراره الانسحاب من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية، قائلا "هذا ليس وقتي".
شهدت شوارع العاصمة البريطانية مظاهرة غير مسبوقة، شارك فيها عشرات الآلاف، للتعبير عن دعمهم لفلسطين، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.
استفز إعلامي إسرائيلي المصريين بتوجيه رسالة لهم باللغة العربية ردا على الإعلامية المصرية بسمة وهبة، التي وجهت رسالة لإسرائيل باللغة العبرية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للقضاء على عسكريين أوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، باستخدام مسيرات FPV جديدة.
اكد قائد القوة البرية بالجيش الايراني العميد كيومرث بور حيدري أن "هذه القوة المسلحة يدها على الزناد ومستعدة للرد على أي تهديد وفي أي بقعة وبأي حجم، وفي أقرب وقت ممكن".
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
لقي 32 شخصا على الاقل مصرعهم وأصيب 63 آخرين في حادث اصطدام حافلة ركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق سريع يربط بين القاهرة ومدينة الإسكندرية على البحر المتوسط.
شبهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما يحدث في قطاع غزة، بالحرب على العراق.
اتهمت وزارة الخارجية المصرية إسرائيل بوضع عراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجيستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي.
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، مساء اليوم الجمعة، إن "ما ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية".
أعلنت حركة "حماس" اليوم السبت استعدادها لإطلاق سراح جميع الإسرائيليين المدنيين الأسرى لديها، باستثناء العسكريين الذين يتطلب الإفراج عنهم مفاوضات خاصة.
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