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مسيرات ضخمة بنيامي مؤيدة للإنقلاب ومنددة بفرنسا

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خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة نيامي في مسيرة مؤيدة للانقلاب على الرئيس السابق محمد بازوم ومنددة بفرنسا وسياساتها..

وحمل المتظاهرون لافتات تشجب وتهاجم باريس وتدخلها في الشأن الداخلي للنيجر. كما رفعوا الأعلام الروسية وهتفوا باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فيما هاجم آخرون السفارة الفرنسية، ووضعوا عليها علمي روسيا والنيجر. جاء ذلك بعد تهديدات أطلقتها باريس ملوحة بالتدخل لإعادة بازوم إلى السلطة.. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح فرنسية في النيجر سيُقابل بردٍ فوريٍ وحازم.

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