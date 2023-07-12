ماكرون يعلن إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز "سكالب" لدعم كييف بالهجوم المضاد

صواريخ بعيدة المدى من طراز سكالب تتخطى من خلالها فرنسا عتبة غير مسبوقة في دعمها لأوكرانيا.

وتشير إلى استخدام كييف لهذه الصواريخ في منطقة مبهمة يسميها الرئيس الفرنسي "العمق" ، تاركا تحديد إحداثياتها لأصحاب القرار الحقيقيين، 500 كيلومتر هو مدى الصواريخ الـ400 التي تملكها فرنسا وفق خبراء، يتناسى ماكرون شرط عدم استخدام هذه الصواريخ لضرب العمق الروسي ، تاركا المتحكم في إطلاق الصاروخ يتحكم في دور فرنسا في الحرب.