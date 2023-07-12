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ماكرون يعلن إرسال صواريخ بعيدة المدى من طراز "سكالب" لدعم كييف بالهجوم المضاد

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صواريخ بعيدة المدى من طراز سكالب تتخطى من خلالها فرنسا عتبة غير مسبوقة في دعمها لأوكرانيا.

وتشير إلى استخدام كييف لهذه الصواريخ في منطقة مبهمة يسميها الرئيس الفرنسي "العمق" ، تاركا تحديد إحداثياتها لأصحاب القرار الحقيقيين، 500 كيلومتر هو مدى الصواريخ الـ400 التي تملكها فرنسا وفق خبراء، يتناسى ماكرون شرط عدم استخدام هذه الصواريخ لضرب العمق الروسي ، تاركا المتحكم في إطلاق الصاروخ يتحكم في دور فرنسا في الحرب.

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