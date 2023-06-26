تاريخ النشر:26.06.2023 | 22:35 GMT | أخبار العالم
مقابلة RT مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اهتمام بلاده بالتقدم في مسألة توقيع اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أن السعوديين "مهتمون أيضا بهذا الأمر".
علق الخبير الاقتصادي المصري هانى أبو الفتوح على ظهور ألوان علم المثليين على العملة الجديدة في مصر من فئة 20 جنيها، وما أثاره ذلك من جدل في البلاد.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لاستسلام جماعي لجنود أوكرانيين داهمت قوة إنزال روسية خنادقهم، بمنطقة كريمينايا في جمهورية دونيتسك.
ألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة تناول فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وإليكم أبرز تصريحاته:
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلي وقادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة أمام 3 خيارات وذلك بعد محاولة التمرد الفاشلة.
أعلنت لجنة أمن الدولة البيلاروسية وجود موظفي أجهزة استخبارات أجنبية على أراضي بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق، بهدف تدريب مقاتلين في إطار خطة للاستيلاء على السلطة بالقوة في بيلاروس.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يجب اجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية، فيما ردّت الرئاسة الفلسطينية أن قيام دولة فلسطينية مستقلة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن.
كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل أكبر نهر اصطناعي شرعت مصر في تنفيذه شمال غرب البلاد بجوار محطة الضبعة المعروف بـ"مشروع الدلتا الجديد".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" أنها تعاملت مع عدد من قضايا فساد.
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستخبارات الروسية، تحقق في ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في محاولة "فاغنر" التمرد المسلح في 24 يونيو.
أكد الأسير الأوكراني أندريه أورانيوك في فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات التي تلقاها هو ورفاقه في فرنسا كانت بلا قيمة، حيث أنهم لم يتلقوا أي تدريبات مفيدة.
رصدت مجموعة من الصور موقع إنهيار العقار المكون من 13 طابقا في مدينة الإسكندرية في مصر.
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن الناتو يراقب عن كثب تطور الوضع حول مجموعة "فاغنر" والمعلومات حول "إعادة انتشارها المحتمل في بيلاروس".
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول كبير، أن الولايات المتحدة توقّعت أن تكون محاولة العصيان المسلح في روسيا "أكثر وحشية ودموية" وتفاجأت بالنهاية السلمية للأحداث.
أفاد مصدر في النيابة العامة الروسية بأن الدعوى الجنائية الخاصة بالدعوة إلى التمرد المسلح ضد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين لم تسقط بعد.
أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية محمد حجازي أن صفحات تاريخ العسكرية المصرية لا تنضب ويسطرها رجالها بالبطولات والتضحيات.
أعلنت مصر، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني.
علق البيت الأبيض على نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد، وقال إنها "صادمة".
انهار عقار مكون من 13 طابقا في شارع خليل حمادة التابع لمنطقة المنتزه في الإسكندرية شمال مصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحي والحماية المدنية لموقع البلاغ.
حذرت دراسة إسرائيلية من أن سباق التسلح العسكري في الشرق الأوسط يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، خاصة بعد سعي مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران للحصول على أسلحة متقدمة.
كشف كاتب المسلسل الأمريكي المثير للجدل "عائلة سيمبسون" مايك ريس، تفاصيل صادمة عن العقد الذي يوقع عليه الركاب قبل ركوب غواصة "تيتان" والانطلاق إلى الأعماق.
تمكنت روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية من تأمين حصة كبيرة من القمح للجانب المصري، حيث وصلت آلاف الأطنان من القمح الروسي للموانئ المصرية.
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية في مواجهتها محاولة التمرد في 24 يونيو.
أعلنت قناة "روسيا_1" التلفزيونية عن بيان هام وشيك من المقرر أن يدلي به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هز العالم حادث "انبجار" غواصة "تيتان" في أعماق الأطلسي خلال رحلة سياحة إلى حطام "تيتانيك"، وانشغل الجميع بمتابعة تفاصيل الواقعة المأساوية التي راح ضحيتها 5 من أثرياء العالم.
تحدّى ناشطون أتراك في اسطنبول، اليوم الأحد، حظر السلطات تنظيم مسيرة السنوية للمثليين وذلك بعد شهر من انتخابات الرئاسة التي شهدت حملاتها خطابات مناهضة ضدّ العابرين جنسياً.
نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادرها، أن السفارة الأمريكية في موسكو بحثت مع وزارة الخارجية الروسية الأوضاع الأمنية على خلفية محاولة "فاغنر" التمرّد المسلح.
نشرت قناة تليغرام "فوينويه ديلو" الروسية أول مشاهد لتدمير منظومة "بانتسير – إس 1" الروسية صاروخ Storm Shadow الذي طالما عوّلت عليه كييف وحلفاؤها "في قلب موازين الحرب".
تمكنت مصر من بناء أكبر محطة قطارات لخدمة الصعيد ، حيث تسمى بـ"محطة سكك حديد صعيد مصر"، والتي سيتم افتتاحها قريبا.
أكدت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" للأبحاث إحدى شركات "فيتش" للتصنيف الائتمانى، أن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير للمصريين، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض.
قامت طائرتان روسيتان من طراز "سو-27" باعتراض طائرة تجسس من طراز RC-135 ومقاتلتان ذات مهام متعددة تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود، أثناء اقترابها من الحدود الروسية.
أعلنت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية أميرة طهيو، عن تسجيل أربع إصابات حتى الآن في حادث انهيار عقار منطقة سيدي بشر اليوم الاثنين.
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، حيث تفقد مركز قيادة قوات "الغرب" الروسية على الخطوط الأمامية.
قال عضو البرلمان الأوروبي، إيفان فيليبور سينتشيتش، إن العقوبات والقيود المستمرة ضد روسيا "تدمر دول الاتحاد الأوروبي".
أطلق حارس أمن النار على جندي أمريكي بقاعدة في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا، ما أدى إلى إصابة الأخير بطلقة في ساقه.
انتقد قراء صحيفة Le Figaro بشدة، تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول أن "الهجوم الأوكراني المضاد يهدف إلى إجبار الرئيس بوتين على تقديم التنازلات والعودة إلى طاولة المفاوضات".
يقدم مقطع فيديو لعبوة "كوكاكولا" تنفجر على الفور تحت ضغط الماء، فكرة عما حدث على الأرجح لغواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي مؤخرا.
ضجة كبيرة أثارتها وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الفعاليات النسائية بالمغرب للمطالبة بتغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إثر رفع "علم المثليه" فيها ومشادات حتى تم ابعاده.
دمرت القوات الروسية عربة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز M113 وقضت على طاقمها الليلة الماضية، حاولت الاقتراب من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) المحررة في جمهورية دونيتسك.
أفادت قناة ARD الألمانية نقلا عن مصدر بأن محادثات السلام بشأن النزاع الأوكراني قد تجري في شهر يوليو المقبل.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الغرب الجماعي لم يشارك في محاولة التمرد في روسيا.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين اجتماعا مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بمن فيهم وزير الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز الأمن الفدرالي ألكسندر بورتنيكوف.
أعلن الدكتور مارك غادزيان أخصائي الأورام أن المشروبات الغازية المحلاة والكحولية، تؤدي إلى السمنة وأمراض الدماغ.
أظهر مقطع فيديو انتشر على الانترنت مجموعة من مركبات قتال المشاة "برادلي" أمريكية الصنع، مدمرة ومهجورة بعد هجوم جديد للقوات الأوكرانية في منطقة روبوتينو بمقاطعة زابوروجيه.
اعتمد وزير التعليم الكويتي حمد العدواني نتائج الثانوية العامة 2023 بالقسمين العلمي والأدبي، والتعليم الديني للعام الدراسي الحالي 2022-2023.
حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف المواد الغذائية التي تساهم في الحفاظ على الكبد والمواد التي تلحق به الضرر.
كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قدمت عرضا مغريا لضم أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي هذه الصيف.
نشر الإعلام الحربي في"حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين مقطع فيديو يوثق إسقاطه لطائرة مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.
أثار فيديو متداول يظهر إجبار بعض الأشخاص حمارا على تدخين سيجارة حشيش للتمكن من حمل أوزان إضافية أثناء الرحلات الدينية إلى معبد كيدارناث في ولاية أوتاراخند، غصبا في الهند.
أعلن رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل شركة "فاغنر" الخاصة.
وقع شجار بين زبائن أحد المطاعم في مدينة أوزغورود الأوكرانية، وتبين أن طرفي الشجار يعملان في الأجهزة الأمنية الأوكرانية وانتهي الأمر بضرب جنرال في جهاز الاستخبارات بشكل مبرح.
أعلن الأزهر الشريف رفضه بشدة قيام الكيان الصهيوني الإرهابي المحتل بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، في جنوب نابلس بفلسطين.
أفاد خبراء عسكريون، باستخدام الجيش الجزائري لأسلحة ومعدات عسكرية روسية خلال مناورات "فجر 2023"، التي تم خلالها تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية.
ألقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين، كلمة تطرق فيها لتطورات ونتائج التمرد المسلح الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة. وتحدث عن مصير مقاتلي جماعة "فاغنر".
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، ميك والاس، أنه بينما يحتضر الأوكرانيون، يقوم زيلينسكي ببيع أراضي الدولة للغرب.
أعلنت قوات الأمن المصرية القبض على المتهم بإدارة المواقع الإلكترونية المقرصنة، ومنها إيجي بيست وموفيز لاند، وأنه ارتكب المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي.
أنقذت العناية الإلهية وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية أميرة طهيو، من لحظة انفجار وقع أثناء رفع أنقاض عقار ميامي المنهار في شارع خليل حمادة، والذي نتج عن تراكم الغاز أسفل العقار.
قال وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، إن التوقعات حول نتائج الهجوم الأوكراني المضاد، كانت مفرطة في المبالغة.
نشرت وكالة الأنباء السعودية صورا فضائية للمسجد الحرام والمشاعر المقدسة تم التقاطها صباح اليوم الاثنين عبر الأقمار الصناعية في المركز الوطني لتقنية الاستشعار عن بعد بـ"كاكست".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية، وقال الجيش الإسرائيلي إن المسيرة سقطت في الأراضي اللبنانية أثناء قيامها بنشاط روتيني.
ذكرت وسائل إعلام أن السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، كانت على اتصال بممثلي وزارة الخارجية الروسية في ضوء الوضع حول تمرد قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة.
كشف تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يخطط لأخذ استراحة مؤقتة من اللعب مع منتخب بلاده، وذلك من أجل التركيز على مسيرته الجديدة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي.
تحدثت إيرينا مينتسر رئيسة الخدمة البيولوجية في مركز "موسكفاريوم" المائي في موسكو بالتفصيل عن قدرات الأخطبوط العقلية.
شهد معبد الأقصر بكورنيش النيل في مصر إقامة عشاء خاص للمدرب الإسباني بيب غوارديولا خلال زيارته محافظة الأقصر.
أعربت كل من بولندا وليتوانيا المتاخمتين لبيلاروس، عن مخاوفهما من قرار انتقال مؤسس مجموعة "فاغنر" إلى أراضي جارتهما، مشيرتين إلى ضرورة تعزيز أمن حدود بلديهما.
نشر جهاز الاستخبارات السويسري SRC بيانا على الموقع الإلكتروني للمجلس الاتحادي السويسري جاء فيه أن ميزان القوى في العالم يميل نحو ثنائية القطبية.
قالت صحيفة "التايمز" إن الغرب يجب أن يقبل محور روسيا بعيدا عن أوروبا، حيث أن روسيا اتخذت خطوة تاريخية وعلى الغرب أن يقبلها.
كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي يصر على إنهاء الجدل بشأن مستقبل نجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي في أسرع وقت ممكن.
لقي عامل في مطار بولاية تكساس حتفه يوم الجمعة، حينما "التهمه" محرك طائرة ركاب، بعد وقت قصير من هبوطها على المدرج.
انتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم لـ24 ساعة الماضية وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات ذخيرة وأسلحة غربية لقوات كييف بضربات صاروخية دقيقة، والقضاء على أكثر من 500 مقاتل من جنود كييف ومرتزقتها على عدة محاور.
عرض الخبير العسكري والمراسل بوريس روجين على قناته في تليغرام لقطات لمجموعة من العسكريين الأوكرانيين في قبضة مشاة البحرية الروسية.
كتب ستيفين بالك في صحيفة "ذا هيل" أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأين استراتيجيين فرّقاها عن أحد أقرب حلفائها العرب، ودفعاه نحو روسيا والصين.
أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن هناك مؤشرات قوية على عملية عسكرية وشيكة ومحدودة للجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية.
نشرت إدارة المرور في مقاطعة آرخانغلسك شمال غربي روسيا مشاهد لسقوط رجل من حافلة للركاب أثناء سيرها، نسي سائقها إغلاق الباب مع بعد انطلاق الحافلة.
كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حقيقة منشور متداول له عن الانتخابات الرئاسية في مصر.
عبر التاريخ وفي أكثر من محنة كبرى أثبتت روسيا أنها قادرة على تحمل أشد الأزمات وأشرس الغزوات وأنها قد تخسر معركة، لكنها بنهاية المطاف تنتصر في الحرب.
شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن السعودية، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن، وعدة دول أخرى.
كشف طيارو الخطوط الجوية البريطانية أن جميع الرحلات الجوية تتخللها مطبات هوائية، وأشاروا إلى المقاعد الأفضل للمسافرين الذين يخافون ركوب الطائرة، ويخشون المطبات.
أفاد الناشط الأمريكي لحقوق الإنسان، أجامو باراكا، عبر "تويتر"، بأن قادة حلف الناتو يقرون سرا، بأن حربهم مع روسيا أوقعتهم في مشاكل كبيرة.
أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة الحرة في إيران، أن بلاده تتفاوض مع السعودية والإمارات للاتفاق على التعاون المشترك في المناطق الحرة.
كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية عن جهود حثيثة تبذلها نخب العولمة الغربية لنهب الأضرحة الأرثوذكسية الروسية على الأراضي الأوكرانية.
علق الكاتب والباحث الإسلامي ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق سعد الفقي، على قيام مستوطنين بتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها في إسرائيل بجنوب نابلس بفلسطين.
تعرض منتخب قطر لخسارة صادمة وقاتلة أمام هايتي1-2 الاثنين، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة الكأس الذهبية التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 16 يوليو المقبل.
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن تنفيذ المهام الرئيسية في تعزيز أمن روسيا وحماية استقلالها التكنولوجي، يعتمد في المقام الأول على احتياطي البلاد الكوادري، وطاقاتها البشرية الوطنية.
انتشر فيديو مؤثر لامرأة برازيلية وهي تجتمع بابنها الذي يعاني من مرض نادر بعد أن استفاق من غيبوبة استمرت 16 يوما.
أطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين صاروخا من جنين، سقط قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
عوضت العملة الروسية اليوم الاثنين جزءا من خسائرها التي سجلتها يوم السبت الماضي، وهبط الدولار إلى 85 روبلا.
ضبط الأمن الفدرالي الروسي في بلدة كاخوفكا بمقاطعة خيرسون الروسية الجديدة، مستودعا للأسلحة والذخائر في منزل عسكري أوكراني يقاتل في قوام قوات كييف ضد الجيش الروسي.
أصدر "حزب الله" اللبناني" اليوم الاثنين، بيانا بخصوص إسقاطه طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية خرقت الأجواء الوطنية في وادي العزية قرب بلدة زبقين الجنوبية.
ليس غريبا أن تُطرح أسئلةٌ لا جوابَ لها حتى الآن عما حدث داخل روسيا بعد تمرد بريغوجين..
عقب وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، انتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم لـ24 ساعة الماضية وقاده مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا.
تسبب إعلان ناد سعودي التعاقد مع لاعب محلي يدعى محمد صلاح بحالة من اللغط، خاصة بين جماهير ليفربول الإنجليزي، الذي يدافع الدولي المصري محمد صلاح عن ألوانه.
تحدى النجم البرازيلي نيمار جونيور، السلطات الأمنية والقضائية في بلده، رغم اعتقال والده لساعات، وترقّب فرض غرامات مالية عليه الأسبوع المقبل.
كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، هدف مصر من إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2، والذي يعد أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط.
أكدت مصادر صحفية سعودية، أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي، قد توصلت بالفعل لاتفاق مع الدولي الجزائري، رياض محرز، مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.
تقدمت عضو مجلس النواب المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي ريهام عبد النبي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لدبابة قتالية ألمانية من طراز "Leopard 2A4" تابعة للقوات الأوكرانية، وهي معطلة وغارقة في الوحل في منطقة الهجوم المضاد على جبهة زابوروجيه.
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الأحداث التي وقعت في روسيا لم يكن لها تأثير سلبي على الجبهة، ولم تتمكن أوكرانيا من الاستفادة من تمرد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا