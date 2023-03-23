إيران تعلن تسجيل تقدم بمشروع طريق "الشمال الجنوب"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzk9
أعلنت شركة تشييد وتطوير البنية التحتية في إيران أن الشطر الأول من طريق السكك الحديد الرابط بين رشت أستارا سينتهي بناؤه قبل الحادي والعشرين من يوليو المقبل.
ويربط الشطر محافظة رشت بميناء أنزالي المطل على بحر قزوين، حيث سيمكن استكماله من نقل السلع والبضائع القادمة بحرا نحو جنوب إيران ومنه إلى منطقة الخليج العربي والهند، ويعد طريق رشت أستارا آخر مقطع متبقي من طريق الشمال جنوب الذي يربط روسيا بشبه القارة الهندية عبر إيران.