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إيران تعلن تسجيل تقدم بمشروع طريق "الشمال الجنوب"

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أعلنت شركة تشييد وتطوير البنية التحتية في إيران أن الشطر الأول من طريق السكك الحديد الرابط بين رشت أستارا سينتهي بناؤه قبل الحادي والعشرين من يوليو المقبل.

ويربط الشطر محافظة رشت بميناء أنزالي المطل على بحر قزوين، حيث سيمكن استكماله من نقل السلع والبضائع القادمة بحرا نحو جنوب إيران ومنه إلى منطقة الخليج العربي والهند، ويعد طريق رشت أستارا آخر مقطع متبقي من طريق الشمال جنوب الذي يربط روسيا بشبه القارة الهندية عبر إيران.

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