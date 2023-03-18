تاريخ النشر:18.03.2023 | 22:33 GMT | أخبار العالم
صرح عضو هيئة الاستهلال في مكتب مرشد الثورة الإيراني، حجة الإسلام علي رضا، بأن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بث رسائل الترقب والتخوف من التوصل لعلاقات طبيعية كاملة بين مصر وإيران خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران والرياض.
انتقد نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية، عقب إصدارها قرارا بـ"اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تم تصويره من الجو، يوثق هجوما نفذته مسيرة انتحارية روسية من نوع "لانسيت"، استهدف منظومة لإطلاق الصواريخ من نوع "RM-70" تابعة للجيش الأوكراني.
كتبت صحيفة "Global Times" أن الولايات المتحدة تستخدم حوادث مختلفة بمشاركة معداتها العسكرية لتعقيد الوضع حول الدول التي تعتبرها واشنطن عدوة لها.
دعت مجموعة حقوقية للجالية اللاتينية في الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق في وفاة جندية أمريكية مكسيكية كانت عرضة للتحرش الجنسي في قاعدة عسكرية حدثت فيها وفاة بظروف مماثلة في 2020.
كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، أن البرازيلي داني ألفيس، مدافع فريق برشلونة السابق، أضرب عن الطعام داخل السجن بسبب قرار زوجته عارضة الأزياء الإسبانية جوانا سانز، الانفصال عنه.
أوضحت الدكتورة أناستاسيا كالمورازينا أخصائية الغدد الصماء، أن علم التقبيل (philematology) يدرس تأثير التقبيل في صحة ونفسية الإنسان.
رحب المستشار الألماني، أولاف شولتس، بإصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة "اعتقال" ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "مبرر"، رغم أن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية.
نفى الأرجنتيني خورخي ميسي، والد النجم ليونيل ميسي، ما تردد بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، إن "مذكرة اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصادرة عن المحكمة "مؤسفة" و"لا تدعو للاحتفال".
يعد اختطاف زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي ألدو مورو في مارس عام 1978 وإعدامه لاحقا من قبل تنظيم "الألوية الحمراء"، الجريمة الأكثر شهرة في القرن العشرين بإيطاليا.
كتبت لينا كورساك، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عما يحول دون تمكّن الأمريكيين من رفع حطام طائرتهم، رغم حاجتهم إلى ذلك.
بعد اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية، تداول رواد مواقع التواصل مقالا لمحلل الشؤون السياسية فريد زكريا، حول ما قاله بايدن إنه لن يحدث خلال زيارته الأخيرة للرياض.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه بالأمس القريب، تم إطلاق المشروع الوطني "حياة كريمة"، من أجل رفع مستوى المعيشة للمصريين.
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم اليوم السبت في الذكرى التاسعة لعودتها إلى الوطن الأم- روسيا.
كتبت صحيفة "Mysl Polska" البولندية أن "تفجيرات خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" التي نفذتها واشنطن تعني شن حرب أمريكية على أوروبا".
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، أنصاره للاحتجاج، معلنا أنه سيتم اعتقاله يوم الثلاثاء القادم.
كتبت صحيفة "New York Times" أن شركات الطيران الأمريكية التي فقدت القدرة على التحليق فوق روسيا، دعت الكونغرس والبيت الأبيض إلى منع المنافسين الأجانب من التحليق عبر الأجواء الروسية.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، قانونا بشأن إنهاء صلاحية الجنسية الأوكرانية بالنسبة للمواطنين الروس الذين يحملون هذه الجنسية ويرغبون في التخلي عنها.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على "تصفية" الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا.
غادر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى موسكو، برفقة وفد من قيادة المجلس الانتقالي، قادمين من أبو ظبي.
حجز نادي الترجي الرياضي التونسي مقعدا له في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتعادله أمام مضيفه المريخ السوداني (1-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن إلغاء جميع العقوبات والدعاوى القضائية غير القانونية ضد روسيا بالمحاكم الدولية يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من التسوية بأوكرانيا.
بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 للغزو الأمريكي للعراق، طلبت روسيا إجراء مشاورات في إطار مجلس الأمن الدولي يوم 20 مارس، حيث ستُعقد في صيغة مغلقة.
بعد نحو شهر من أنباء مداهمة الشرطة الإسرائيلية مكاتب مجموعة تدعى "يسر ئيل" (تلاعب بالكلمة العبرية لإسرائيل)، نشرت قناة "I24" تقريرا عن الحادثة بخصوص محاولات بناء إسرائيل جديدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد خلال اليوم الماضي، حيث تم القضاء على أكثر من 350 جنديا وإسقاط 9 مسيرات.
نشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.
علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بأن العالم يقترب من حرب عالمية ثالثة، وأن قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي يظهر عدم خشية الدول الغربية من تصعيد محتمل للأزمة الأوكرانية.
رد العالم الأزهري المصري سعد الفقي أحد أبرز علماء الأزهر الشريف، على قيام بعض الجنود الأوكران بحرق القرآن الكريم في فيديو سبب في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام بحق مستوطنين، نفذا هجوما على مسجد الإمام علي في قرية الحرم المهجرة في مدينة يافا، باستخدام الزجاجات الحارقة، أواخر يناير الماضي.
كشف تقرير صادر عن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عدم كشف الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن هدايا تلقاها من حكومات أجنبية بين عامي 2017 و2020.
قال نقيب المحامين السابق في مصر سامح عاشور، إن ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية ليس مستغربا فهي من ضمن المنظمات الدولية الأخرى التابعة للولايات المتحدة والخاضعة لحلف "الناتو".
أكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر أنه في حال لم يقم الرئيس الأوكراني زيلينسكي بمغادرة أراضي أوكرانيا، فإنه على الأرجح سيلقى حتفه على أيدي ضباط جيشه.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إن هناك إرادة سياسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا.
أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران، أن عدم خضوع روسيا لصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية إصدار الأخيرة أمر "اعتقال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول التوتر الناجم عن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيّرة في البحر الأسود.
أعلن الدكتور أنطون ريزايف أختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أن هناك عدة أسباب للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.
كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن أكثر الدول شراء للأسلحة من روسيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من 2018 حتى 2022.
فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عقوبات شخصية على نظيره السوري بشار الأسد.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الأمن الفدرالية والمحلية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية مدفوعاته المزعومة للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز.
روت زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.
تحدث الرئيس السوري بشار الاسد لدى زيارته العاصمة الروسية موسكو، عن مصير صداقته العائلية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن الأخير يسعى للوصول إلى السلطة باستخدام الدين.
شدد الرئيس بشار الأسد على دورعقيلته أسماء في ظروف الحرب وقال إن "الدعم المتبادل بيننا في ظروف وتحديات الحرب أثر إيجابا وأعطى الثقة بدل الخوف".
أفادت مفوضة حقوق الإنسان بجمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا بأن الأمريكيين لم يسمحوا لها بالحديث في مجلس الأمن الدولي لمنع العالم من الاطلاع على جرائم الحرب الأوكرانية.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن بشأن التحقيق في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".
قال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن الفتور في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والحركة لا يزال قائما، مشيرا إلى سعي الطرفين لإنهائه.
أعلن ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق طوني شافير، أن قوات كييف ستضطر إلى التراجع حتى نهر دنيبر بعد الانكسار في أرتيوموفسك، وتخسر خطوط دفاعها بشكل خطير
أفاد رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئاسي للإدارة الإقليمية فلاديمير روغوف ، بأن القوات الروسية هاجمت قاعدة لمرتزقة أجانب في مدينة زابوريزجيه ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.
أفاد رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يان تشارنوغورسكي، بأن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على شبه جزيرة القرم، حتى تتمكن من مواجهة روسيا، وفرض سيطرتها على البحر الأسود.
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إن هناك كل الأسباب للقول إن دمج شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول في روسيا قد اكتمل، ولا يمكن للقرم تخيل نفسها خارج روسيا.
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) فريدريك ميرز، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يفقد الاتصال بالواقع.
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في مقابلة مع "eXXpressTV" إن لديه معلومات إضافية حول حادثة أنابيب الغاز السيل الشمالي، لكنه لم يتمكن من مشاركتها ونشرها، لحماية مبلغيها.
يعد سرطان الجلد أحد أكثر أشكال المرض شيوعا في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن اكتشاف الأعراض التي قد لا تبدو واضحة ربما يكون منقذا للحياة.
كشف السفير المصري لدى روما بسام راضي أن السفارة نجحت بالتعاون مع السلطات الإيطالية باسترداد 4 قطع أثرية نادرة من متحف تورينو للحضارة المصرية الذي يضم أكبر مجموعة لآثار مصر بالخارج.
قاد اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيس فريقه سبورتينغ لشبونة إلى تحقيق مفاجأة كبرى، بإطاحته بفريق أرسنال من دورالـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه عليه في عقر داره.
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو الوحيد القادر على التحاور مع أي شخصية في العالم.
أمرت محكمة أمريكية دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك بدفع أكثر من 200 ألف دولار لمغنية الأوبرا الروسية آنا نتريبكو كتعويض عن عروض لها تم إلغاؤها في عام 2022.
سجلت القوات الروسية المحمولة جوا المزودة بمركبات قتالية لقطات لأعمال قتالية مشتركة مع أطقم دبابات "تي-80" توثق اطلاق النار على مواقع العدو في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية مجموعة من أفراد الإنزال الروس اكتشفت نقطة استناد تعود لجيش نظام كييف بواسطة مسيّرة جوية.
قال العضو في حزب العدالة والتنمية، أورهان ميري أوغلو، إن شروط دمشق بشأن المفاوضات بين الرئيسين السوري والتركي غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، سجله التهديفي على ملعبه "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، خلال مباراته أمام ضيفه أبها، اليوم السبت، ضمن دوري "روشن" السعودي.
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن اللاجئين الأوكرانيين قاموا بأعمال شغب في برلين، بسبب غضبهم من الحجر الصحي، على خلفية حالة "جدري الماء" لطفل يعيش في مخيمات اللاجئين.
أفادت صحيفة Rodong Sinmun، بأن ما يقرب من 800 ألف مواطن كوري شمالي، تقدموا خلال 24 ساعة بطلبات التجنيد الطوعي، لمحاربة الولايات المتحدة التي لا تكف عن التعدي على سيادة بلادهم.
أفادت صحيفة Politico في مقال نشرته، بأن نقص ذخائر حلف الناتو، الناجم عن الأزمة الأوكرانية، قد يتسبب بانقسام بين دول الحلف هذا الصيف خلال اجتماع قادة دول الناتو الـ 30، في ليتوانيا
كتب فالينتين ألفيموف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول كيفية رد روسيا على الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.
نشرت كوريا الشمالية لقطات مثيرة توثق لحظة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعرف باسم "هواسونغ-17".
أوضح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار أن كل الدراسات العالمية تضع التغذية أساسا لدرء الأمراض والوقاية منها، وقد قيل "المعدة بيت الداء والدواء".
كشف مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، تفاصيل شراء مصر أطنانا من اللحوم التشادية بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل البلاد.
أفادت وزارة الإعمار الروسية بأن آلية المنطقة الاقتصادية الحرة (FEZ) في القرم وسيفاستوبول تمكنت من تشغيل أكثر من 5.7 ألف منشأة بنية تحتية وخلق 94 ألف فرصة عمل، منذ عام 2015.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف لمشاركة مؤسسات العمل الأهلي في عملية التنمية.
وجه لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي لكرة القدم السابق، جيروم روثين، انتقادات لاذعة لمحاولات تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، لموسم آخر.
نشرت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، لحظة نقل مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة، من روسيا.
سجل شهود عيان في ولاية فلوريدا الأمريكية لقطات مثيرة تظهر لقاء طائر كركي بتمساح وهو يخرج إلى اليابسة متعطشا لآكله.
صرح نائب مدير أعمال بطريركية موسكو أسقف زيلينغراد، سافا (توتونوف)، بأن سخرية الجنود الأوكرانيين من القرآن أمر غير مقبول ويُظهر التدهور الأخلاقي وفقدان الكرامة الإنسانية.
صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن المحكمة الجنائية الدولية، المستعدة لممارسة العدالة الزائفة باعتبارها دمية في يد الغرب، قد أثبتت دونيتها.
نشرت صحيفة "أم القرى" السعودية تعديل المادة "8" من نظام الجنسية العربية السعودية.
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن اقتصاديين وجدوا على خلفية إفلاس بنك وادي السيليكون SVB، أن حوالي 200 مؤسسة ائتمانية أمريكية أضحت مهددة بالإفلاس.
صرح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأن اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب سيضمن له إعادة انتخابه وانتصارا ساحقا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
كتب رومان رومانوف، في "إكسبرت رو"، حول نقلة جديدة تسعى إليها الرياض، وطلب ضمانات من واشنطن بشأنها.
يعرف العديد من الآباء أن الرُضع يستمرون في البكاء بشكل لا يطاق، بدءا من الساعة الخامسة مساء وإلى غاية الساعة 11 مساء.
على أعتاب شهر رمضان المبارك.. حرقٌ وتدنيس للكتاب المقدس لما يقارب الملياري مسلم حول العالم،
استعاد مطار شانغي في سنغافورة مكانته في صدارة القائمة السنوية التي تصدرها شركة "سكاي تراكس" لأفضل المطارات في العالم، فيما أتى مطار حمد الدولي في قطر في المرتبة الثانية.
تمنى أونال تشيفيكوز، نائب رئيس حزب "الشعب الجمهوري" في تركيا، (أكبر أحزاب المعارضة)، أن تكون نتائج إعادة تطبيع العلاقات التركية المصرية نظيفة وإيجابية وجيدة.
اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 60 شخصا خلال مظاهرة ضد إقرار قانون نظام التقاعد، في ساحة الكونكورد بباريس.
تمكنت الشرطة الباكستانية من اقتحام ودخول منزل رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور شرقي البلاد، وذلك بعد أيام من التوتر والاشتباكات مع أنصاره الذين يحاولون منع اعتقاله.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فوز النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نادي نابوليب بجائزة أفضل هدف في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2022-2023).
استهدف الجيش الروسي بقصف مدفعي مركز ودقيق خنادق القوات الأوكرانية، كذلك تم استهداف وتدمير الآليات العسكرية في منطقة أوغليدار في جمهورية دونيتسك.
دعا نعيم قاسم، نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إلى "الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وعدم التباكي على ما وصل اليه البلد".
شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، لقاء بين وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد الجدعان، حيث وجه الأخير رسالة إلى مصر.
قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة استأنفت، يوم الجمعة، رحلات الطائرات بدون طيار فوق البحر الأسود، وذلك بعد أيام من حادث الطائرة بدون طيار "MQ-9 Reaper".
يعاني بنك "كريدي سويس" الذي يبلغ من العمر 167 عاما وثاني أكبر بنك في سويسرا من مشكلات هائلة.
اندلعت اشتباكات عنيفة قرب البرلمان الفرنسي بين الشرطة والمحتجين الذين خرجوا إلى شوارع باريس من جديد ضد تمرير الحكومة الفرنسية نظام التقاعد دون تصويت في البرلمان.
تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول كيفية إسقاط الطائرة الأمريكية.
قال ميلوراد دوديك، عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، إنه يجري حاليا تشكيل فريق سيجمع معلومات شاملة حول تصرفات الدبلوماسيين والسفارتين الأمريكية والبريطانية.
صرح الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، بأنه من المهم استدعاء كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، إلى تشكيلة المنتخب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
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