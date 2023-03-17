تعديل جزئي للحكومة في الجزائر شمل 10 حقائب وزارية أهمها التجارة والخارجية

تاريخ النشر:17.03.2023 | 20:15 GMT | أخبار العالم العربي
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أنها نرفض التصريحات غير المسؤولة المنسوبة إلى وزير الخارجية المصري وتحمل تهديدا لإثيوبيا بشأن سد النهضة.
نشر متطرفون من القوات الأوكرانية التي يقاتلها الجيش الروسي في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا مقطع فيديو، وهم يدنسون القرآن الكريم.
تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول التوتر الناجم عن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيّرة في البحر الأسود.
كتبت صحيفة "Global Times" أن الولايات المتحدة تستخدم حوادث مختلفة بمشاركة معداتها العسكرية لتعقيد الوضع حول الدول التي تعتبرها واشنطن عدوة لها.
أفادت وسائل الإعلام بأن صواريخ "الخنجر" الروسية الفرط الصوتية قد دمرت هيئة الأركان لناتو الظل والتي تم نشرها سرا في أوكرانيا.
يعد اختطاف زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي ألدو مورو في مارس عام 1978 وإعدامه لاحقا من قبل تنظيم "الألوية الحمراء"، الجريمة الأكثر شهرة في القرن العشرين بإيطاليا.
يعاني بنك "كريدي سويس" الذي يبلغ من العمر 167 عاما وثاني أكبر بنك في سويسرا من مشكلات هائلة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
رد العالم الأزهري المصري سعد الفقي أحد أبرز علماء الأزهر الشريف، على قيام بعض الجنود الأوكران بحرق القرآن الكريم في فيديو سبب في غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
كشفت وزارة الصحة الأردنية أن مرض السكري في البلاد باضطراد مستمر، لافتة إلى أن السمنة تثير قلقا بالغا في المملكة، لا سيما بإطلالة شهر الصيام الفضيل.
واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بث رسائل الترقب والتخوف من التوصل لعلاقات طبيعية كاملة بين مصر وإيران خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران والرياض.
قال العضو في حزب العدالة والتنمية، أورهان ميري أوغلو، إن شروط دمشق بشأن المفاوضات بين الرئيسين السوري والتركي غير مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين.
شهد يوم 17 مارس عام 1948 وضع اللبنة الأولى لتأسيس حلف شمال الأطلسي بتوقيع "اتفاقية بروكسل" من طرف بريطانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية.
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن بشأن التحقيق في تفجير خط أنابيب "السيل الشمالي".
أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن "الأمل بأن ألا تصبح مصر تونس الجديدة، من ناحية مسألة الهجرة.
كشفت مصادر لـRT أن الكويت أنهت عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.
ذكرت شبكة CNN الأمريكية أنه بعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في ديسمبر 2003، بدأت المخابرات التحقيق معه، واختارت عميلا من أصل لبناني لهذه المهمة.
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عزل القاضي محمد فتوح السيد علام رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية من وظيفته.
تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول كيفية إسقاط الطائرة الأمريكية.
اعتبر الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تحليق الطائرات الهجومية الروسية المسلحة بانتظام فوق القواعد الأمريكية في سوريا تأتي في سياق "استفزاز" الأمريكيين.
كرم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، طاقم المقاتلات سو-27 التي اعترضت المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.
أقيمت فعاليات سحب قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة "نيون" في سويسرا.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تقترب من معالجة 5 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، أي ما يعادل ما بين 9 إلى 10 % من حصة مصر من المياه التي تأتي من نهر النيل سنويًا.
استعاد مطار شانغي في سنغافورة مكانته في صدارة القائمة السنوية التي تصدرها شركة "سكاي تراكس" لأفضل المطارات في العالم، فيما أتى مطار حمد الدولي في قطر في المرتبة الثانية.
قال مراسل قناة "المنار" المقربة من "حزب الله" اللبناني، علي شعيب، إن سبب استنفار الجيش الإسرائيلي وإطلاقه لقنابل الإنارة على الحدود البرية هو خنزير بري عبر السياج الحدودي.
يدرك الكثير منا أهمية تناول نظام غذائي صحي ومتوازن. ولكن حتى مع الخيارات الصحية، فإن من الممكن أن نفتقر إلى بعض المغذيات الضرورية لعمل الجسم.
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تقوم بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الإنسانية فقط، لا العسكرية ويرجع ذلك إلى الاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا فيما يتعلق بسوريا.
علق الرئيس السوري بشار الأسد، على تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن تواجد الجيش التركي في سوريا ليس احتلالا، متسائلا: "إن لم يكن ذلك احتلالا فماذا يكون ..هل يكون استضافة؟".
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في تعليق على حادث المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود، إن الولايات المتحدة "تواقحت إلى أبعد الحدود"، وأضاف أن "اللطف معها لا يجدي".
كشف أحد أشهر العلماء الروس والمسؤول عن ترميم تماثيل أبو الهول في روسيا فيكتور سولكين أسرارا حول تواجد تماثيل أبو الهول التابعة للملك أمنحتب الثالث في مدينة سان بطرسبورغ.
روت زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.
رد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بتغريدة موجزة على حادثة الطائرة بدون طيار التابعة للقوات الجوية الأمريكية "MQ-9 Reaper" في البحر الأسود.
أعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، عن أكثر الدول شراء للأسلحة من روسيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بداية من 2018 حتى 2022.
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لن تزود أوكرانيا حاليا بمقاتلات "إف-16" وذلك وسط قرار بولندا إرسال مقاتلاتها إلى أوكرانيا.
حجز نادي الترجي الرياضي التونسي مقعدا له في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بتعادله أمام مضيفه المريخ السوداني (1-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.
شدد الرئيس بشار الأسد على دورعقيلته أسماء في ظروف الحرب وقال إن "الدعم المتبادل بيننا في ظروف وتحديات الحرب أثر إيجابا وأعطى الثقة بدل الخوف".
كشفت شعبة القصابين بالغرف التجارية المصرية، عن تخطي سعر كيلو اللحم البلدي 300 جنيه في مصر لأول مرة في التاريخ.
كشف مستشار وزير التموين المصري الأسبق نادر نور الدين، تفاصيل شراء مصر أطنانا من اللحوم التشادية بالتزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل البلاد.
انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، لقوله إن "الحرب بين أوكرانيا وروسيا هي نزاع إقليمي".
كتبت صحيفة "Daily Mail" أن نزاعا عسكريا عالميا قد يحدث بسبب غياب قنوات اتصال بين الدول الكبرى أثناء حالة الطوارئ الخطيرة.
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا.
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.
أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.
رد مستخدمو "تويتر" على تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي مفاده أن الهدنة في أوكرانيا ستكون انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.
نزل مشاة البحرية الأمريكية من السماء على قرية "ماي لاي" وحين لم يجدوا أي مقاتلين أمامهم، فتحوا نيرانهم على النساء والأطفال والمسنين وقتلوا 504 أشخاص.
قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن واشنطن عملت على تهيئة الجيش الأوكراني منذ 8 سنوات من أجل توجيه ضربة لروسيا.
علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه لا توجد حاجة لتوضيح استخدام وثيقة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، مرفقا أيقونة ورق التواليت.
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، العثور على براميل "اليورانيوم المفقودة" في "منطقه لا تبعد سوى حوالي خمسة كيلو مترات عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية".
أوضح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار أن كل الدراسات العالمية تضع التغذية أساسا لدرء الأمراض والوقاية منها، وقد قيل "المعدة بيت الداء والدواء".
قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن وزارة الدفاع اطلعت على تقارير إعلامية تزعم بأن روسيا ستحاول الوصول إلى حطام الطائرة الأمريكية المسيّرة التي سقطت في مياه البحر الأسود.
أثار انهيار بنك "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة والانشقاقات المحتملة في شبكة البنوك الإقليمية مخاوف لدى المستثمرين الأثرياء والأسر الغنية، خاصة مع انتقال الأزمة إلى أوروبا أيضا.
نشرت القوات الجوية الأمريكية مقطع فيديو من الطائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper"، التي سقطت فوق البحر الأسود. ويظهر التسجيل عدم وقوع اصطدام مع المقاتلة الروسية.
رد نادي مانشستر يونايتد سريعا على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، حول زيارة نجمة هوليوود الأمريكية جوليا روبرتس، لملعب "أولد ترافورد".
حذر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، من أي استهداف متعمّد للطائرات الروسية في الأجواء الدولية، سيعني إعلان الحرب على روسيا أكبر قوة نووية في العالم.
نعى "حزب الله" اللبناني يوم الخميس، "أحد قادته المؤسسين الأخ الكبير الحاج حسين الشامي رحمه الله، بعد سنوات من المعاناة مع المرض".
أعلن القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، بأن الغواصات النووية التابعة للبحرية الروسية، ستقوم بإطلاق صواريخ باليستية لأغراض الاختبار.
شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، لقاء بين وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد الجدعان، حيث وجه الأخير رسالة إلى مصر.
حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، من أن تنظيم "داعش خراسان" قد يكون مستعدا "لاستهداف الأصول الأمريكية في الخارج في وقت مبكر من هذا الصيف".
قال نائب ممثل روسيا الأول لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن أوكرانيا على وشك مواجهة أحداث عسكرية خطيرة ليست لصالح كييف.
توصلت دراسة إلى أن المزيد من الرجال المصابين بسرطان البروستات يمكنهم تأخير العلاجات القاسية دون المخاطرة بصحتهم.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي 7.5% سنوي، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
أجرت قناة RT لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة زيارته إلى موسكو تحدث فيه عن ملفات داخلية وخارجية ومواقف دمشق من قضايا المنطقة وفيما يلي أبرز تصريحاته.
أعلنت الولايات المتحدة عن معارضتها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ورفضها مقترحات الصين بشأن التسوية للنزاع.
انتقد تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات السعودية، ازدواجية المعايير عند الغرب فيما يخص الصراع الروسي الأوكراني، مثيرا بذلك تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تطرق السيناتور الأمريكي، كريس مورفي للاتفاق الذي توصلت إليه السعودية وإيران والدور الصيني في تسهيل الوصول له، ملقيا الضوء على أسباب قال إنها تقف وراء هذا التقارب مع الصين.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن مكافأة قدرها 5 ملايين روبل على "تصفية" الجندي الأوكراني الذي دنس القرآن الكريم، و10 ملايين على اعتقاله حيا.
تحدث الرئيس السوري بشار الاسد لدى زيارته العاصمة الروسية موسكو، عن مصير صداقته العائلية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن الأخير يسعى للوصول إلى السلطة باستخدام الدين.
قاد اللاعب البرتغالي بيدرو جونسالفيس فريقه سبورتينغ لشبونة إلى تحقيق مفاجأة كبرى، بإطاحته بفريق أرسنال من دورالـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه عليه في عقر داره.
نشرت صحيفة World Street Journal وجهة نظر هيئة التحرير في عددها الصادر يوم أمس الخميس، والتي ترى الرد المناسب على سقوط المسيرة هو إمداد أوكرانيا بنظام الصواريخ التكتيكي الذي تطلبه.
قال أستاذ الإعلام السياسي في جامعة كامبريدج، مكرم خوري مخول، إن تدنيس الجيش الأوكراني للقرآن وحرقه هو انعكاس لسياسة غربية متطرفة.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي، تجاوزت 300 جندي، كما تم تدمير مخازن للأسلحة والذخيرة وعشرات الآليات العسكرية.
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد أن "تهزم" روسيا، لكنه يخشى "انتصار" أوكرانيا.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الدولة تركز على تعظيم المنتج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد باقتحام جميع الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج.
كشفت صورة نشرها الخبير المصري المتخصص في شؤون المياه والجيولوجيا عباس شراقي، عن انخفاض مخزون المياه في سد النهضة الإثيوبي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية اللقطات الأولى للاستخدام القتالي للمركبة المدرعة متعددة الأغراض Typhoon-VDV حيث هاجمت معقل القوات المسلحة لأوكرانيا بعد تحديد موقعهم بمسيرات روسية.
نشرت صحيفة "أم القرى" السعودية تعديل المادة "8" من نظام الجنسية العربية السعودية.
رصدت صور من مصنع "تياغماش" الروسي، المسؤول عن تصنيع مصيدة قلب المفاعل النووي المصري في منطقة الضبعة، طريقة نقل المصيدة من روسيا إلى مصر.
التقطت كاميرا مراقبة دبا استفاق من سباته الشتوي في محمية بريموريه في اقصى الشرق الروسي وأخذ يحك ظهره بجذع شجرة عملاقة.
وقعت الخطوط الحديدية السعودية "سار" ومجموعة أرسنال الإيطالية، مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة القطار السياحي الفاخر داخل المملكة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، العثور على كمية اليورانيوم التي أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس.
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الدولار هو نقطة ضعف الولايات المتحدة، إذ مع انحسار العملة الأمريكية تفقد واشنطن مركزها المهين في العالم.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة "كتف في كتف"، والتي تهدف لمشاركة مؤسسات العمل الأهلي في عملية التنمية.
أفادت قناة CNN أن الفيديو الذي تم نشره لحادثة الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود "يؤكد تماما" السلوك العدواني للمقاتلة الروسية، لكنه لا يكفي للحكم بأن ما حدث كان متعمدا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه بالأمس القريب، تم إطلاق المشروع الوطني "حياة كريمة"، من أجل رفع مستوى المعيشة للمصريين.
اقترح الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق، فكرة عبر قناة السويس لسداد مبلغ 80 مليار دولار (أصل وفوائد) والمستحقة على مصر حتى نهاية 2027.
أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، قائمة اللاعبين لخوض مباراتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.
صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه.
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مسألة رفع الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 التي سقطت في البحر الأسود من اختصاص الجيش الروسي.
حثت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بالتفكير في عواقب أفعالها العدوانية المتزايدة، المشحونة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.
شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ليست الهدف بحد ذاته، الهدف هو العمل العربي المشترك".
قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي، إن ابن القيم كان له كلمة رائعة وهي إذا تعارضت مصلحة الإنسان مع الأديان قدمت مصلحة الإنسان على الأديان.
نشرت كوريا الشمالية لقطات مثيرة توثق لحظة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعرف باسم "هواسونغ-17".
كتب ألكسندر غريشين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول أسباب امتناع أوروبا عن تزويد كييف بمزيد من القذائف.
صرحت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بأن وثائق 200 طفل روسي من المفترض إخراجهم من سوريا إلى روسيا، جاهزة، مضيفة أنه من المخطط إخراجهم في عدة مجموعات.
نشرت وزارة النقل المصرية فيديو خاصا بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن عدد القتلى من القوات الروسية والأوكرانية في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
قال الرئيس السوري بشار الأسد إن سوريا منفتحة على التعاون الثنائي مع الدول العربية، كما أنها لا ترى العودة إلى جامعة الدول العربية غاية في ذاتها أو أكثر أهمية من العلاقات الثنائية.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قطاع السياحة سجل عائدا خلال العام الماضي، هو الأعلى في تاريخ البلاد.
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